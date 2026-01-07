Trump puso en duda el respaldo de la OTAN, mientras el Reino Unido apoyó a EEUU en la incautación de un petrolero ruso

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, puso en duda el compromiso de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la defensa de su país, al tiempo que fuerzas estadounidenses contaron con el apoyo directo del Reino Unido para la incautación de un petrolero de bandera rusa en el océano Atlántico.
En una publicación realizada el miércoles en su red Truth Social, Trump cuestionó si los socios del bloque militar acudirían en ayuda de Estados Unidos en caso de ser necesario. “Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros”, escribió el mandatario.
El mensaje se difundió un día después de que la Casa Blanca señalara que la opción militar se encuentra entre las alternativas consideradas para avanzar en la anexión de Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, país miembro de la alianza.
En ese contexto, horas más tarde, el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó que brindó apoyo a Estados Unidos en la interceptación de un petrolero identificado como Bella 1, en una operación desarrollada en el estrecho entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia.
Según el comunicado oficial, las Fuerzas Armadas británicas proporcionaron asistencia operativa preplanificada, incluida la utilización de bases, tras una solicitud de ayuda por parte de Washington.
El ministerio detalló que el petrolero RFA Tideforce respaldó a las fuerzas estadounidenses que persiguieron e interceptaron al buque, mientras que la fuerza aérea británica aportó capacidades de vigilancia aérea durante la operación.
El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, destacó que la acción se enmarca en los esfuerzos internacionales para combatir el incumplimiento de sanciones y aseguró que el barco formaba parte de una red destinada a evadirlas, consignó la agencia CNN.
Además, subrayó la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, al afirmar que Estados Unidos es el socio más cercano del Reino Unido en ese ámbito y que la operación demostró la eficacia de esa relación en la práctica.
La coincidencia entre las declaraciones críticas de Trump hacia la OTAN y el respaldo operativo brindado por un aliado clave como el Reino Unido expuso las tensiones discursivas dentro de la alianza, en contraste con la coordinación militar concreta en operaciones de seguridad internacional.