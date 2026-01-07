Mundial 2026: la FIFA usará inteligencia artificial para el arbitraje, el análisis y la experiencia de los hinchas

El Mundial de 2026 asoma como un punto de inflexión en la relación entre el fútbol y la tecnología. La FIFA presentó en Las Vegas un paquete de innovaciones basadas en inteligencia artificial que apunta a redefinir el análisis del juego, optimizar el arbitraje y ofrecer una experiencia más clara e inmersiva para los hinchas. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, funcionará como una verdadera plataforma de prueba para estas herramientas.
Uno de los desarrollos más relevantes es Football AI Pro, un asistente de conocimiento generativo diseñado para los 48 seleccionados participantes. La herramienta se apoya en el llamado Football Language Model de la FIFA y procesa cientos de millones de datos históricos y actuales para generar informes validados en distintos formatos: textos, videos, gráficos y visualizaciones en 3D. El sistema permitirá consultas en varios idiomas y ofrecerá información estandarizada antes y después de los partidos, aunque no estará habilitado durante el juego en tiempo real.
En el plano arbitral, la gran novedad será la incorporación de avatares tridimensionales de los futbolistas para perfeccionar la tecnología de fuera de juego semiautomatizado. Mediante un escaneo corporal que dura apenas un segundo, el sistema captura con precisión las dimensiones de cada jugador y reconstruye digitalmente su postura en cada acción. Esto promete reducir aún más el margen de error en jugadas ajustadas, independientemente de las diferencias físicas entre los futbolistas.
Estos modelos 3D no sólo servirán como apoyo para los árbitros, sino que también formarán parte de la transmisión televisiva. Las decisiones del VAR vinculadas al fuera de juego podrán mostrarse de manera más didáctica y transparente, tanto en los estadios como para quienes sigan los partidos desde sus casas. La tecnología ya fue testeada en la última Copa Intercontinental, con evaluaciones positivas sobre su fiabilidad durante el desarrollo completo de los encuentros.
Otra herramienta que volverá a escena es la denominada Vista del Árbitro. A partir de cámaras corporales y un software de estabilización basado en inteligencia artificial, el sistema corrige vibraciones y movimientos bruscos, ofreciendo imágenes más nítidas desde la perspectiva del juez. El objetivo es acercar al público a la acción real del partido y reforzar la comprensión de las decisiones arbitrales, sin interferir en el desarrollo del juego.
Desde la FIFA destacan que estas innovaciones no buscan reemplazar el criterio humano, sino potenciarlo. La intención es acelerar decisiones, reducir controversias y brindar un marco más claro tanto para los protagonistas como para los espectadores. En ese sentido, el organismo remarcó que el acceso a datos y análisis avanzados ya no estará limitado a unos pocos, sino que se ampliará progresivamente a equipos, árbitros y, en el futuro, también a los aficionados.
La magnitud del desafío acompaña la ambición tecnológica. El Mundial 2026 contará con 104 partidos, se estima que reunirá a unos siete millones de personas en los estadios y alcanzará una audiencia global cercana a los 6.000 millones de televidentes. En ese contexto, la FIFA entiende que la inteligencia artificial será una pieza clave para gestionar un evento de escala inédita y para marcar el rumbo del fútbol en los próximos años.
Lejos de tratarse de un punto de llegada, desde la organización advierten que este será apenas el inicio de un proceso más amplio. El Mundial funcionará como una vidriera global para mostrar cómo la tecnología puede convivir con la esencia del juego y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa en la manera de mirar, analizar y entender el fútbol.