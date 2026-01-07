Mundial 2026: la FIFA usará inteligencia artificial para el arbitraje, el análisis y la experiencia de los hinchas

El Mundial de 2026 asoma como un punto de inflexión en la relación entre el fútbol y la tecnología. La FIFA presentó en Las Vegas un paquete de innovaciones basadas en inteligencia artificial que apunta a redefinir el análisis del juego, optimizar el arbitraje y ofrecer una experiencia más clara e inmersiva para los hinchas. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, funcionará como una verdadera plataforma de prueba para estas herramientas.