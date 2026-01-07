Secciones
DeportesFútbol

Mundial 2026: la FIFA usará inteligencia artificial para el arbitraje, el análisis y la experiencia de los hinchas

La Copa del Mundo marcará un antes y un después en la relación entre fútbol y tecnología.

Mundial 2026: la FIFA usará inteligencia artificial para el arbitraje, el análisis y la experiencia de los hinchas
Hace 3 Hs

El Mundial de 2026 asoma como un punto de inflexión en la relación entre el fútbol y la tecnología. La FIFA presentó en Las Vegas un paquete de innovaciones basadas en inteligencia artificial que apunta a redefinir el análisis del juego, optimizar el arbitraje y ofrecer una experiencia más clara e inmersiva para los hinchas. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, funcionará como una verdadera plataforma de prueba para estas herramientas.

Uno de los desarrollos más relevantes es Football AI Pro, un asistente de conocimiento generativo diseñado para los 48 seleccionados participantes. La herramienta se apoya en el llamado Football Language Model de la FIFA y procesa cientos de millones de datos históricos y actuales para generar informes validados en distintos formatos: textos, videos, gráficos y visualizaciones en 3D. El sistema permitirá consultas en varios idiomas y ofrecerá información estandarizada antes y después de los partidos, aunque no estará habilitado durante el juego en tiempo real.

En el plano arbitral, la gran novedad será la incorporación de avatares tridimensionales de los futbolistas para perfeccionar la tecnología de fuera de juego semiautomatizado. Mediante un escaneo corporal que dura apenas un segundo, el sistema captura con precisión las dimensiones de cada jugador y reconstruye digitalmente su postura en cada acción. Esto promete reducir aún más el margen de error en jugadas ajustadas, independientemente de las diferencias físicas entre los futbolistas.

Estos modelos 3D no sólo servirán como apoyo para los árbitros, sino que también formarán parte de la transmisión televisiva. Las decisiones del VAR vinculadas al fuera de juego podrán mostrarse de manera más didáctica y transparente, tanto en los estadios como para quienes sigan los partidos desde sus casas. La tecnología ya fue testeada en la última Copa Intercontinental, con evaluaciones positivas sobre su fiabilidad durante el desarrollo completo de los encuentros.

Otra herramienta que volverá a escena es la denominada Vista del Árbitro. A partir de cámaras corporales y un software de estabilización basado en inteligencia artificial, el sistema corrige vibraciones y movimientos bruscos, ofreciendo imágenes más nítidas desde la perspectiva del juez. El objetivo es acercar al público a la acción real del partido y reforzar la comprensión de las decisiones arbitrales, sin interferir en el desarrollo del juego.

Desde la FIFA destacan que estas innovaciones no buscan reemplazar el criterio humano, sino potenciarlo. La intención es acelerar decisiones, reducir controversias y brindar un marco más claro tanto para los protagonistas como para los espectadores. En ese sentido, el organismo remarcó que el acceso a datos y análisis avanzados ya no estará limitado a unos pocos, sino que se ampliará progresivamente a equipos, árbitros y, en el futuro, también a los aficionados.

La magnitud del desafío acompaña la ambición tecnológica. El Mundial 2026 contará con 104 partidos, se estima que reunirá a unos siete millones de personas en los estadios y alcanzará una audiencia global cercana a los 6.000 millones de televidentes. En ese contexto, la FIFA entiende que la inteligencia artificial será una pieza clave para gestionar un evento de escala inédita y para marcar el rumbo del fútbol en los próximos años.

Lejos de tratarse de un punto de llegada, desde la organización advierten que este será apenas el inicio de un proceso más amplio. El Mundial funcionará como una vidriera global para mostrar cómo la tecnología puede convivir con la esencia del juego y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa en la manera de mirar, analizar y entender el fútbol.

Temas Estados Unidos de AméricaMéxicoCanadáMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
2

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital
3

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
4

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
5

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Pupi Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

"Pupi" Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

Un elogio que recorrió el mundo: el número uno del ajedrez se rindió ante Faustino Oro y lo comparó con Lionel Messi

Un elogio que recorrió el mundo: el número uno del ajedrez se rindió ante Faustino Oro y lo comparó con Lionel Messi

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Comentarios