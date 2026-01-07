Cuidar la memoria: así se restauran y preservan los tesoros de la Casa Histórica

En ese contexto, la museóloga Ana Oliva, integrante del área de conservación, detalló en LG Play el trabajo silencioso pero esencial que se realiza puertas adentro. “Estamos aprovechando la instalación de los equipos para llevar adelante tareas de conservación preventiva. Esto implica limpieza, acondicionamiento, relevamiento y registro de las colecciones, con el objetivo de garantizar que los bienes patrimoniales perduren en el tiempo y estén siempre a disposición de la comunidad”, explicó.