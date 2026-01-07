Godoy Cruz rechazó una oferta del Panathinaikos por Santino Andino ¿Llega a River?

La novela por Santino Andino sumó un nuevo capítulo en el mercado de pases y explica por qué su futuro todavía no se resolvió. En las últimas horas, Godoy Cruz rechazó una oferta formal del Panathinaikos de Grecia por el extremo de 20 años, al considerar insuficiente la propuesta económica del club europeo.
La negativa del Tomba se da en un contexto de múltiples intereses por el jugador, que viene de disputar el Mundial Sub-20 con la Selección argentina y de atravesar el descenso a la Primera Nacional con el equipo mendocino. Andino es uno de los nombres que Marcelo Gallardo tiene en carpeta para reforzar el ataque de River.
Uno de los factores que alteró el escenario fue el reciente cambio de representación del futbolista. Andino dejó de trabajar con Hernán Berman, agente históricamente vinculado al mundo River, y pasó a estar representado por una agencia internacional, lo que potenció el interés desde Europa y abrió nuevas posibilidades de transferencia.
En ese marco apareció la propuesta del Panathinaikos, que no convenció a la dirigencia de Godoy Cruz. Si bien no trascendieron los montos ofrecidos, en el club mendocino entienden que el valor del jugador es superior y no están dispuestos a desprenderse de una de sus principales proyecciones a bajo costo.
River, por su parte, continúa negociando directamente con Godoy Cruz. Tanto en Núñez como en Mendoza consideran que la operación puede llegar a buen puerto, en parte porque el Tomba vería con buenos ojos una transferencia al Millonario, que incluiría un 30% de plusvalía ante una futura venta.
Desde el entorno del futbolista, la prioridad sigue siendo una salida al fútbol europeo, aunque la decisión final aún no está tomada. En River aguardan una definición antes del fin de semana. En caso de que la negociación no avance, el cuerpo técnico empezará a activar otras alternativas: Benjamín Domínguez aparece como opción en carpeta.