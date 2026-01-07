Un monte argentino fue reconocido a nivel mundial como “montaña de primer nivel”

El majestuoso “monte que humea” en la Patagonia argentina, con sus picos estridentes y escalofriantes paredes que se erigen en el horizonte, es ahora una “montaña de primer nivel”. El monte Fitz Roy, ubicado en la austral provincia de Santa Cruz, fue declarado “Montaña Turística de Fama Mundial”.
Puede que algunos piensen que es un artificio de la Inteligencia Artificial o un invento de la ficción, pero el monte Fitz Roy tiene tanto de real como el título que recibió el noviembre pasado. La montaña que se eleva imponente entre los glaciares del sur argentino recibió el reconocimiento del mundo de destino excepcional, consagrándose como uno de los lugares obligatorios para visitar si alguna vez se desea escalar una montaña.
Un reconocimiento de gran renombre
La distinción no es menor: fue otorgada por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA) durante la reciente Conferencia Internacional sobre Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2025, celebrada en China. La lista de "Montañas Turísticas de Fama Mundial" no solo sirve de guía para el desarrollo de destinos turísticos de montaña de alta calidad y prestigio internacional, sino que también enriquece la oferta global de lugares turísticos de montaña de primer nivel. Ofrece a los turistas de todo el mundo una gama más amplia de destinos excepcionales, destaca las características, los recursos esenciales y el valor de las montañas turísticas, e impulsa su desarrollo intrínseco.
Ubicado en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares, junto a la pintoresca localidad de El Chaltén, el Fitz Roy (o cerro Chaltén) convive en una zona fronteriza que comparte con el parque chileno Bernardo O'Higgins. Es allí donde sus crestas y aristas juegan con las nubes, ofreciendo un espectáculo cromático que cambia según la luz del sol, transformando la roca en un lienzo de naranjas y rojos encendidos.
El desafío de la "dificultad extrema"
A diferencia de los gigantes de los Andes que superan los 6.000 metros, el Fitz Roy ostenta unos modestos 3.405 metros. Sin embargo, habrá que reconsiderar aventurarse sin demasiada preparación, ya que su reputación es de "dificultad extrema". La montaña presenta paredes de laja casi verticales, pulidas por el hielo y azotadas por vientos feroces que exigen una pericia técnica que sólo los escaladores más experimentados poseen.
Como indicaron desde el informe del Gobierno nacional, este reconocimiento como "Montaña Turística de Fama Mundial" es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Cancillería argentina, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y el municipio de El Chaltén. A través del Comité de Montaña, se logró postular al pico santacruceño destacando no solo su belleza estética, sino su potencial para un desarrollo turístico sostenible y de alta calidad.