Cómo es la nueva casa de Jimena Barón y Matías Palleiro: “El hogar de nuestros sueños”

La pareja compró una nueva casa para su familia ensamblada y compartió detalles de lo que será remodelación.

Jimena Barón y su novio, Matías Palleiro, compraron una nueva casa
Jimena Barón vive un gran momento personal. Mientras disfruta de sus vacaciones familiares en Quequén, la actriz e influencer compartió buenas noticias con sus seguidores. Primero dejó ver, por primera vez, la carita de su bebé Arturo, después mostró cómo sorprendió a su novio con pasajes a Europa como regalo de Navidad y ahora hizo un gran anuncio: junto a Matías Palleiro compraron una casa.

"Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón. Todavía no caigo. Qué equipo Q y qué año nos espera. Gracias Dios", escribió Jimena en Instagram junto a imágenes de ella junto a su novio en la nueva casa. El posteo superó los 200 mil "me gusta" y cosechó miles de comentarios en los que los usuarios la felicitaron por el gran logro.

Desde su perfil de Instagram, que suma 6,9 millones de seguidores, la también cantante compartió dos fotografías. En la primera se la observa abrazada a su novio en una gran sala despojada, todavía sin muebles ni decoración. En la segunda imagen, la pareja posa en el mismo espacio y se muestra dándose un beso.

El lugar es amplio, muy luminoso y de estilo clásico, con techos altos y molduras originales, pisos de madera pulidos y una puerta de doble hoja con arco superior que conecta con un jardín verde y permite el ingreso de luz natural. 

