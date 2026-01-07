Jimena Barón vive un gran momento personal. Mientras disfruta de sus vacaciones familiares en Quequén, la actriz e influencer compartió buenas noticias con sus seguidores. Primero dejó ver, por primera vez, la carita de su bebé Arturo, después mostró cómo sorprendió a su novio con pasajes a Europa como regalo de Navidad y ahora hizo un gran anuncio: junto a Matías Palleiro compraron una casa.
"Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón. Todavía no caigo. Qué equipo Q y qué año nos espera. Gracias Dios", escribió Jimena en Instagram junto a imágenes de ella junto a su novio en la nueva casa. El posteo superó los 200 mil "me gusta" y cosechó miles de comentarios en los que los usuarios la felicitaron por el gran logro.
Cómo es la nueva casa de Jimena Barón y Matías Palleiro: “El hogar de nuestros sueños”
Desde su perfil de Instagram, que suma 6,9 millones de seguidores, la también cantante compartió dos fotografías. En la primera se la observa abrazada a su novio en una gran sala despojada, todavía sin muebles ni decoración. En la segunda imagen, la pareja posa en el mismo espacio y se muestra dándose un beso.
El lugar es amplio, muy luminoso y de estilo clásico, con techos altos y molduras originales, pisos de madera pulidos y una puerta de doble hoja con arco superior que conecta con un jardín verde y permite el ingreso de luz natural.
La desopilante "pelea" de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su nueva casa
