Cómo es la nueva casa de Jimena Barón y Matías Palleiro: “El hogar de nuestros sueños”

"Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón. Todavía no caigo. Qué equipo Q y qué año nos espera. Gracias Dios", escribió Jimena en Instagram junto a imágenes de ella junto a su novio en la nueva casa. El posteo superó los 200 mil "me gusta" y cosechó miles de comentarios en los que los usuarios la felicitaron por el gran logro.