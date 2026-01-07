Cómo hará el Gobierno para pagar los U$S4.200 millones de deuda que vencen el viernes

La opción del “refinanciamiento el mismo día” generó versiones sobre una eventual nueva colocación en el mercado de capitales, incluso a nivel internacional. Ante esas especulaciones, Caputo salió a aclarar el enfoque oficial. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió el ministro en su cuenta de X ante la consulta de un usuario. Minutos después, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje, en señal de respaldo político a la estrategia.