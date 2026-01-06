San Martín cerró dos refuerzos más y la CD acelera por un central: ¿quiénes son y cómo juegan?

Uno de los refuerzos confirmados es López, quien se desempeña como lateral derecho. Su carrera formativa comenzó en Argentinos y Racing de Villa Mercedes, hasta que en 2010 llegó a River, club en el que completó todo su proceso juvenil. Debutó en Primera en la temporada 2019/20, nada menos que en el equipo de Marcelo Gallardo, en un plantel lleno de competencia interna. En búsqueda de continuidad, fue cedido a Godoy Cruz, en donde disputó más de 30 partidos hasta que en agosto de 2022 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.