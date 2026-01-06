San Martín cerró dos refuerzos más y la CD acelera por un central: ¿quiénes son y cómo juegan?

El mercado de pases no se detiene para San Martín. En medio de llamados, mensajes que llegan a toda hora y reuniones que se estiran hasta entrada la noche, el club avanzó en las incorporaciones de Elías López y Santiago Briñone, mientras mantiene negociaciones muy avanzadas para sumar al defensor central Nicolás “Fosa” Ferreyra. Los tres nombres se insertan en una planificación deportiva que busca reforzar cada sector del equipo conducido por Andrés Yllana, con futbolistas que combinen personalidad, recorrido y presente competitivo.
Tanto López como Briñone llegaron a la provincia cerca del mediodía, firmaron sus respectivos contratos y en horas de la tarde, se sumarán a los entrenamientos junto al resto del plantel.
Desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, la premisa fue clara: ordenar el mercado, elegir perfiles concretos y evitar improvisaciones. Cada movimiento se analiza en conjunto entre el entrenador y la dirección deportiva encabezada por Facundo Pérez Castro, con el objetivo de que cada refuerzo encaje en una idea de equipo y no sea simplemente una incorporación más.
Uno de los refuerzos confirmados es López, quien se desempeña como lateral derecho. Su carrera formativa comenzó en Argentinos y Racing de Villa Mercedes, hasta que en 2010 llegó a River, club en el que completó todo su proceso juvenil. Debutó en Primera en la temporada 2019/20, nada menos que en el equipo de Marcelo Gallardo, en un plantel lleno de competencia interna. En búsqueda de continuidad, fue cedido a Godoy Cruz, en donde disputó más de 30 partidos hasta que en agosto de 2022 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.
A partir de allí atravesó un largo proceso de recuperación, volvió al “Millonario” para completar la rehabilitación y posteriormente continuó su carrera en Arsenal, Sarmiento y Belgrano, donde volvió a sumar rodaje en la máxima categoría.
En San Martín llega para consolidar el lateral derecho: un puesto clave dentro de la estructura defensiva, pero también como punto de partida para la proyección ofensiva. López aporta recorrido, intensidad y lectura táctica, rasgos muy valorados por Yllana.
El segundo nombre confirmado es el de Briñone, volante de 28 años que viene de una temporada sólida en Estudiantes de Caseros, en donde disputó 35 partidos y convirtió cuatro goles.
Con pasado en Patronato y experiencia en el ascenso, Briñone es un volante mixto que combina despliegue, presión y llegada al área rival.
Puede ocupar distintos roles en la mitad de la cancha (puede jugar de interior o de “5” clásico) y sostiene niveles de rendimiento parejos, un atributo que no abunda en torneos extensos. En San Martín lo imaginan como una pieza clave para sostener intensidad en la zona media y ayudar a construir un medio campo competitivo, capaz de recuperar, jugar y acompañar la ofensiva.
Avanza por Ferreyra
Mientras tanto, el club también avanza en el frente defensivo. Las negociaciones por Ferreyra están encaminadas y, si todo sigue su curso, el defensor central podría sumarse muy pronto al plantel. “Fosa”, de 32 años y 1,94 metros de altura, es un zaguero con amplio recorrido internacional. Pasó por Belgrano, Barracas Central, Rosario Central, Audax Italiano, Bolívar, Unión La Calera y Deportes La Serena, entre otros equipos.
En la última temporada en Chile disputó 31 encuentros y convirtió dos goles, consolidándose como un marcador central firme, con gran presencia aérea y voz de mando dentro del campo.
Su apodo también forma parte del folklore del fútbol. En su etapa en Estudiantes de Río Cuarto cayó al foso perimetral de la cancha de Unión durante un duelo contra Sarmiento y continuó jugando, lo que derivó en el mote de “Fosa”.
Tiempo después volvió a llamar la atención del país con una acción que quedó en la memoria colectiva: un gol de taco en el clásico rosarino entre Central y Newell’s en 2021, una rareza para un defensor que terminó dando la vuelta al mundo. Más allá del color, su perfil encaja perfectamente con lo que el cuerpo técnico pretende para el eje de la defensa.
Se arma el plantel
Estas incorporaciones se suman a las ya confirmadas de Jorge Juárez, Víctor Salazar, Luciano “Pupi” Ferreyra, Lucas Diarte y Ezequiel Parnisari, en una línea de mercado que combina experiencia, actualidad y conocimiento de la categoría.
La idea es que la mayor parte del plantel esté definida durante la pretemporada para que Yllana pueda trabajar con base estable desde el inicio y evitar ajustes de emergencia en plena competencia. En San Martín entienden que el margen de error es mínimo y que la estructura del plantel debe sostenerse sobre pilares firmes: un equipo intenso, con jerarquía defensiva, medio campo dinámico y variantes ofensivas. No se trata solamente de sumar nombres, sino de ensamblar una idea. Y en eso, el mercado ya empezó a jugar su propio partido.