Secciones
EspectáculosFamosos

Quién es la panelista de LAM que mantuvo un romance secreto con Luis Miguel y qué dijo sobre el cantante

Entre viajes en avión privado y cenas de lujo, la panelista confesó cómo fue la noche más vulnerable del cantante tras la muerte de su padre y el inesperado ataque de celos de una estrella de Hollywood.

Quién es la panelista de LAM que mantuvo un romance secreto con Luis Miguel y qué dijo sobre el cantante Quién es la panelista de LAM que mantuvo un romance secreto con Luis Miguel y qué dijo sobre el cantante
Hace 1 Hs

El "Sol de México" vuelve a estar en el ojo del huracán. Lo que comenzó como una anécdota de juventud terminó revelando un triángulo inesperado que involucra a una estrella de Hollywood y una de las noches más vulnerables del cantante.

La confesión que paralizó a LAM

No fue un concierto ni un nuevo álbum. Esta vez, el nombre de Luis Miguel se volvió tendencia tras las explosivas declaraciones de Marisa Brel. La periodista y panelista rompió el silencio y detalló un vínculo íntimo y desconocido que mantuvo con el artista cuando ella tenía solo 22 años.

"Luis Miguel me daba de comer en la boca", soltó Brel ante la mirada atónita de sus compañeros. Pero detrás del lujo y el glamour de los aviones privados, se escondía una historia de dolor y contención emocional.

Una suite en Chile y un duelo a puertas cerradas

El encuentro no fue casual. Según el relato, ocurrió en un hotel de primer nivel en Chile, en un momento crítico para el cantante: la reciente muerte de su padre, Luisito Rey.

Un Luis Miguel "profundamente bajoneado" y vulnerable, envió su avión privado para rodearse de su círculo íntimo.

Entre whisky, pastas y confesiones, Brel se convirtió en el apoyo del ídolo durante una velada que se extendió hasta la madrugada en su suite.

“Él estaba muy mal”, remarcó Marisa, alejando la historia del simple chisme para situarla en un plano de acompañamiento humano.

Quién es la panelista de LAM que mantuvo un romance secreto con Luis Miguel y qué dijo sobre el cantante

El "tercero en discordia": ¿Una estrella de Hollywood?

Lo que más llamó la atención de la audiencia no fue solo la cercanía entre la periodista y el cantante, sino la presencia de otra mujer que hoy es una figura mundial.

Durante la cena, la tensión era evidente. Según Brel, sus gestos de complicidad con "Micky" despertaron los celos de una joven que, años más tarde, se convertiría en una de las actrices más importantes del planeta: Salma Hayek.

Un imán para el misterio

Décadas después, esta historia sale a la luz para confirmar que la vida privada de Luis Miguel sigue siendo un enigma fascinante. Entre el dolor por su padre y los lujos de su carrera, el cantante buscó refugio en los brazos de una joven argentina, dejando una anécdota que hoy sacude las redes sociales.

Temas Luis Miguel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Osvaldo Jaldo, el señor enigma
1

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján
2

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
3

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
4

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda
5

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda

Audiencia por los servicios públicos: reclamaron eficiencia y que se quiten tasas de la boleta de luz
6

Audiencia por los servicios públicos: reclamaron eficiencia y que se quiten tasas de la boleta de luz

Más Noticias
¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por altas temperaturas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por altas temperaturas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Comentarios