Quién es la panelista de LAM que mantuvo un romance secreto con Luis Miguel y qué dijo sobre el cantante

El "Sol de México" vuelve a estar en el ojo del huracán. Lo que comenzó como una anécdota de juventud terminó revelando un triángulo inesperado que involucra a una estrella de Hollywood y una de las noches más vulnerables del cantante.
La confesión que paralizó a LAM
No fue un concierto ni un nuevo álbum. Esta vez, el nombre de Luis Miguel se volvió tendencia tras las explosivas declaraciones de Marisa Brel. La periodista y panelista rompió el silencio y detalló un vínculo íntimo y desconocido que mantuvo con el artista cuando ella tenía solo 22 años.
"Luis Miguel me daba de comer en la boca", soltó Brel ante la mirada atónita de sus compañeros. Pero detrás del lujo y el glamour de los aviones privados, se escondía una historia de dolor y contención emocional.
Una suite en Chile y un duelo a puertas cerradas
El encuentro no fue casual. Según el relato, ocurrió en un hotel de primer nivel en Chile, en un momento crítico para el cantante: la reciente muerte de su padre, Luisito Rey.
Un Luis Miguel "profundamente bajoneado" y vulnerable, envió su avión privado para rodearse de su círculo íntimo.
Entre whisky, pastas y confesiones, Brel se convirtió en el apoyo del ídolo durante una velada que se extendió hasta la madrugada en su suite.
“Él estaba muy mal”, remarcó Marisa, alejando la historia del simple chisme para situarla en un plano de acompañamiento humano.
El "tercero en discordia": ¿Una estrella de Hollywood?
Lo que más llamó la atención de la audiencia no fue solo la cercanía entre la periodista y el cantante, sino la presencia de otra mujer que hoy es una figura mundial.
Durante la cena, la tensión era evidente. Según Brel, sus gestos de complicidad con "Micky" despertaron los celos de una joven que, años más tarde, se convertiría en una de las actrices más importantes del planeta: Salma Hayek.
Un imán para el misterio
Décadas después, esta historia sale a la luz para confirmar que la vida privada de Luis Miguel sigue siendo un enigma fascinante. Entre el dolor por su padre y los lujos de su carrera, el cantante buscó refugio en los brazos de una joven argentina, dejando una anécdota que hoy sacude las redes sociales.