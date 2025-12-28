Vencimientos en enero, reservas negativas y nuevo desvío con el FMI: los desafíos del gobierno de Milei

El recorrido de los últimos dos años refleja esa tensión. Tras compras de reservas en la primera mitad de 2024 y el ingreso de dólares por el blanqueo en la segunda, el gobierno libertario intentó emitir deuda en enero, pero la baja del riesgo país no fue suficiente. Un acuerdo con el FMI en abril permitió una mejora transitoria, aunque la decisión oficial de priorizar la desinflación por sobre la acumulación de dólares volvió a limitar ese proceso. Un nuevo impulso llegó en octubre, tras un entendimiento con el Tesoro de Estados Unidos, pero la colocación del Bonar 29 no logró captar los U$S1.000 millones esperados.