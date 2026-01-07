Un adolescente mató a su gemela a puñaladas y aseguró que estaba sonámbulo: un jurado lo declaró culpable

El crimen ocurrió en la madrugada del 29 de septiembre de 2021, cuando Benjamin, de 17 años, llamó al 911 y realizó una confesión que estremeció a los operadores de emergencias. “Pensé que era un sueño. Tomé mi cuchillo y la apuñalé. Por favor, no quiero que muera. Lo siento mucho”, se lo escucha decir en la grabación que luego se hizo pública. El ataque tuvo lugar en la vivienda familiar ubicada en un suburbio de Houston, Texas.