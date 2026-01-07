Un adolescente mató a su gemela a puñaladas y aseguró que estaba sonámbulo: un jurado lo declaró culpable

Un caso que conmocionó a Estados Unidos y despertó un intenso debate judicial y científico tuvo su desenlace cuatro años después del hecho. Un jurado declaró culpable de asesinato a Benjamin Elliot, el adolescente que apuñaló a su hermana gemela y sostuvo que lo hizo mientras estaba sonámbulo.
El crimen ocurrió en la madrugada del 29 de septiembre de 2021, cuando Benjamin, de 17 años, llamó al 911 y realizó una confesión que estremeció a los operadores de emergencias. “Pensé que era un sueño. Tomé mi cuchillo y la apuñalé. Por favor, no quiero que muera. Lo siento mucho”, se lo escucha decir en la grabación que luego se hizo pública. El ataque tuvo lugar en la vivienda familiar ubicada en un suburbio de Houston, Texas.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Benjamin se despertó dentro de la habitación de su hermana Meghan con un cuchillo de supervivencia en la mano. El arma había sido un regalo de su padre, Michael Elliot, el día anterior al ataque. Al momento del crimen, sus padres dormían en otra habitación: Michael junto a su esposa Kathy.
El joven declaró ante los investigadores que no era consciente de lo que hacía y que creía estar soñando cuando apuñaló a su hermana en el cuello. Sin embargo, relató que al escuchar la voz de Meghan mientras intentaba defenderse, comprendió que no estaba dormido. Entonces retiró el cuchillo, colocó una almohada sobre la herida para intentar frenar el sangrado y llamó de inmediato al 911.
Cuando los servicios de emergencia arribaron a la casa, encontraron a Benjamin realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el cuerpo de su hermana. Minutos después, los médicos confirmaron la muerte de la joven.
En la grabación de la llamada al 911 quedaron registradas las primeras declaraciones del adolescente:
- Operador: 911 del condado de Harris, ¿cuál es la ubicación de su emergencia?
- Benjamin Elliot: Acabo de matar a mi hermana… ¡Dios mío!
- Operador: Dígame su nombre.
- BE: Benjamin Elliot.
- Operador: Dígame exactamente qué pasó.
- BE: Pensé que era un sueño. Tomé mi cuchillo y la apuñalé… Por favor… No quiero que muera. Lo siento mucho…
- Operador: ¿Qué edad tiene?
- BE: 17. Somos gemelos…
- Operador: ¿Está despierta?
- BE: Sí… está como apenas viva…
- Operador: ¿Hay alguien más en la casa?
- BE: Sí, mis padres, pero están dormidos.
- Operador: Necesito que los despierte.
- Michael Elliot: ¿Qué está pasando?
- BE: Maté a Meghan, lo siento mucho.
- Michael Elliot: ¿Qué hiciste?
Tras la llegada de la Policía, Benjamin fue detenido. Desde el primer momento insistió en que estaba sonámbulo al momento del ataque y que no comprendía lo que había hecho.
El debate judicial
Desde el inicio de la investigación, las autoridades señalaron que no existían indicios claros de un motivo para el ataque. Benjamin y Meghan eran gemelos idénticos y, según su entorno, mantenían una relación muy cercana. “Ella era mi mejor amiga”, afirmó el joven años después en una entrevista.
La ausencia de un móvil concreto llevó a la defensa a centrar su estrategia en una hipótesis poco frecuente: el sonambulismo violento. Elliot fue imputado por homicidio en primer grado y permaneció en prisión preventiva hasta el inicio del juicio, que se desarrolló en 2025.
Durante el debate oral, tanto la fiscalía como la defensa presentaron especialistas en neurología y en trastornos del sueño. La fiscalía sostuvo que el uso de un cuchillo adquirido apenas un día antes no era compatible con una conducta propia de un sueño profundo. Además, los investigadores detectaron actividad en el teléfono celular del adolescente minutos antes del ataque, lo que, según su postura, ponía en duda que estuviera dormido.
Otro de los puntos cuestionados fue la conducta posterior al crimen. Para la fiscalía, el hecho de colocar una almohada sobre la herida y llamar al 911 indicaba que Benjamin estaba consciente de sus actos. Aun así, no lograron establecer un móvil vinculado a celos, venganza o conflictos previos.
La defensa, en cambio, convocó a declarar a la madre del acusado, quien aseguró que su hijo tenía antecedentes de sonambulismo, aunque nunca había mostrado comportamientos violentos. Tanto ella como su esposo afirmaron que Benjamin tenía una excelente relación con su hermana y nunca se manifestaron en su contra.
Tras varias horas de deliberación, el jurado rechazó la explicación del sonambulismo y determinó que Benjamin Elliot era culpable de asesinato, pese a la falta de un móvil concreto.
El 25 de febrero de 2025, el joven fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio de su hermana Meghan. La fiscalía había solicitado una pena de 40 años, mientras que la defensa pidió una condena mínima al considerar el hecho como una “tragedia sin intención criminal”.
Según la legislación de Texas, Elliot podrá solicitar la libertad condicional una vez cumplida aproximadamente la mitad de su condena. Actualmente, cumple su pena en una cárcel de Houston.