Crean piel a partir de las células del propio paciente

Además, este procedimiento trae asociadas grades ventajas para el paciente como menor riesgo (al utilizar exclusivamente piel de la persona, se garantiza la ausencia de rechazo inmunológico y de contaminación con materiales biológicos); la mejora estética (se logra una cicatrización visualmente más “natural” y estable, en comparación con el injerto de piel sintética); es un procedimiento mínimamente invasivo (la obtención del fragmento de piel del área dadora es un procedimiento ambulatorio que utiliza anestesia local, y en el caso de pacientes quemados, se toma la muestra durante su internación) y de menor costo que otros (el desarrollo de esta piel autóloga permite una reducción significativa de los valores del tratamiento en comparación con los sustitutos dérmicos comerciales).