“Tenemos un aeropuerto regional, no tucumano”

La estacionalidad es otro rasgo marcado de 2025. Los arribos tuvieron picos de ocupación durante el verano y el otoño, con niveles que oscilaron entre el 80% y el 87%, una recuperación hacia octubre y noviembre y una caída notoria en diciembre, cuando el factor de ocupación descendió al 65%. El comportamiento confirma que el Jardín de la República aún no logra consolidarse como destino internacional sostenido durante todo el año.