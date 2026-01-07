“Tenemos un aeropuerto regional, no tucumano”

En los pasillos del aeropuerto Benjamín Matienzo se escucha más de un idioma y de un acento. En los últimos meses, turistas rusos y estadounidenses pisaron suelo provincial sin pasar por Buenos Aires, una postal impensada años atrás y que hoy empieza a repetirse. La llegada fue posible a partir de los vuelos internacionales que conectan a Tucumán con el exterior.
“Lo positivo es que hoy estamos recibiendo extranjeros. Hemos tenido visitantes rusos y, el último fin de semana, llegaron personas desde Estados Unidos directamente a Tucumán a través de COPA”, señaló Domingo Amaya, titular del Ente de Turismo. “Esto nos permite llegar de manera directa a nuevos mercados, sin pasar por los aeropuertos porteños, algo muy importante no sólo para Tucumán sino para toda la región”, agregó.
Ese escenario empieza a reflejarse en los números. No obstante, la provincia todavía envía más pasajeros de los que llegan. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, el aeropuerto Benjamín Matienzo registró 12.621 pasajeros internacionales arribados, a través de 105 vuelos, con un factor de ocupación promedio del 76%; es una cifra considerada buena dentro del mercado aerocomercial, aunque con margen para crecer. En tanto, salieron 500 pasajeros más (ver “Más llegadas”).
Los números muestran que el perfil del turista internacional que llega a la provincia es mayormente vacacional y regional, con Punta Cana (53,23%) y Panamá (42,81%) como principales orígenes. Por detrás aparecen destinos como Lima, Arequipa y Río de Janeiro, con participaciones más pequeñas.
La estacionalidad es otro rasgo marcado de 2025. Los arribos tuvieron picos de ocupación durante el verano y el otoño, con niveles que oscilaron entre el 80% y el 87%, una recuperación hacia octubre y noviembre y una caída notoria en diciembre, cuando el factor de ocupación descendió al 65%. El comportamiento confirma que el Jardín de la República aún no logra consolidarse como destino internacional sostenido durante todo el año.
Un aeropuerto regional
“El aeropuerto de Tucumán no es sólo para los tucumanos”, remarcó Amaya, al analizar el contexto. “Viene gente de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y del sur de Salta que elige salir desde aquí. Eso nos posiciona claramente como un centro regional para todo el norte argentino”, remarcó.
Ese rol regional explica, en parte, la fortaleza del turismo emisivo. Panamá, a través del hub de Copa Airlines, se consolidó como la principal puerta de salida al mundo, mientras que Punta Cana sostuvo su atractivo como destino vacacional.
Para el funcionario, el balance del año que pasó deja señales positivas, pero también desafíos claros. “Toda conexión directa con destinos internacionales es más que importante para el desarrollo turístico de la provincia. Es un pedido expreso del gobernador Osvaldo Jaldo que trabajemos y gestionemos estas rutas con las aerolíneas”, sostuvo.
De cara a 2026, el deseo es fortalecer el turismo receptivo internacional. “Sabemos que, a causa de la situación económica y el valor del dólar, muchos destinos del exterior resultan convenientes para los argentinos. Por eso el desafío es compensar ese turismo emisivo con más visitantes que elijan Tucumán”, señaló el titular del Ente.
El contexto acompaña con infraestructura ya que el Poder Ejecutivo avanza con una inversión histórica cercana a los 60 millones de dólares en el aeropuerto, que lo convertirá -según Amaya- en uno de los más modernos del país en tecnología y servicios. “Eso es un mensaje claro para las aerolíneas: Tucumán es una oportunidad”, subrayó Amaya.
Nuevas conexiones
A dónde viajar desde la provincia
2025 estuvo marcado por la confirmación de nuevas conexiones, como con Copa y LATAM, aunque esta última enfrenta hoy dificultades que el Gobierno de la Provincia intenta destrabar.
Por otro lado, a partir de este inicio de 2026 la provincia cuenta con un vuelo directo a Florianópolis, uno de los destinos de playa más elegidos, tramo que es operado por Aerolíneas Argentinas. Con esta incorporación, el mapa actual de conectividad de Tucumán es el siguiente:
- Dos vuelos semanales a Florianópolis (Aerolíneas Argentinas).
- Tres vuelos semanales a Panamá (a través de Copa Airlines, ofreciendo conexión a más de 80 destinos internacionales).
- Tres vuelos semanales a Lima (Operados por Latam, con conexión directa a 32 destinos internacionales).
- Un vuelo semanal a Punta Cana.
- 68 vuelos semanales a Buenos Aires y 4 vuelos semanales a Córdoba.
Más llegadas
Las cifras oficiales
Los datos de partidas internacionales refuerzan una lectura clave: Tucumán funciona más como plataforma de salida y conexión que como destino final. Durante 2025, se registraron 13.112 pasajeros saliendo del aeropuerto, en 103 vuelos, con un factor de ocupación promedio del 79%, superior al de los arribos.
Panamá y Punta Cana volvieron a liderar las preferencias, con casi el 92% de las salidas concentradas en esos dos destinos, mientras que Lima mantuvo una participación menor. A diferencia de los arribos, las partidas mostraron mayor estabilidad a lo largo del año, con una única caída pronunciada en agosto y un cierre sólido en diciembre, cuando la ocupación alcanzó el 83%.
El dato no es menor. La provincia envía más pasajeros internacionales de los que recibe, y lo hace con vuelos mejor aprovechados. La explicación combina factores económicos, conectividad vía hubs y hábitos de viaje de los tucumanos y de toda la región.