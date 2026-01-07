El Banco Central sigue comprando dólares en el mercado

A tres días del primer vencimiento de importancia de la deuda argentina, el Banco Central se alzó ayer con U$S 83 millones por su intervención en el mercado de cambios, que significaron una emisión de pesos de $ 121.800 millones que no deberán ser esterilizados con el vigente esquema cambiario de este año. De esta manera, la autoridad monetaria sumó U$S 104 millones en las últimas dos ruedas. En tanto, las reservas internacionales brutas de la entidad monetaria nacional se incrementaron en U$S 787 millones, a U$S 44.187 millones, un máximo desde enero de 2023. En este aspecto, ingresaron las divisas de la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue.