El Banco Central volvió a comprar dólares

La entidad activó el plan de acumulación de reservas con la adquisición de U$S21 millones.

Hace 3 Hs

El Banco Central (BCRA) realizó ayer su primera compra de dólares en el mercado oficial, en el marco de la implementación del esquema de bandas cambiarias -se actualizan según el último dato de inflación-. Así, la entidad dio inicio efectivo a su programa de acumulación de reservas.

El BCRA adquirió U$S21 millones en una jornada de bajo volumen, en la que se operaron U$S388 millones, un 30% menos que en la rueda anterior.

Se trata del primer ingreso de divisas a las reservas por intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) desde el 1 de abril, cuando el Central había comprado U$S53 millones, antes de desprenderse de U$S761 millones en las siete ruedas siguientes, en un contexto de incertidumbre por el fin del esquema de crawling peg, consignó el diario “La Nación”.

La compra fue posible gracias a una mayor oferta de dólares, especialmente hacia el final de la jornada, producto de una retracción de la demanda privada. El dólar mayorista, que había iniciado el día con una leve suba en torno a los $1.478, terminó cerrando en $1.470.

“Tras la suba inicial, el mayorista se estabilizó durante varias horas en la zona de $1.474 y, sobre el tramo final de la rueda, profundizó la caída hasta un mínimo intradiario de $1.468, para luego rebotar y cerrar en $1.470”, dijo Nicolás Merino, analista de ABC Mercado.

En el segmento minorista, el dólar cerró sin cambios en el Banco Nación a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. En el promedio de las entidades financieras relevadas por el BCRA, la cotización fue de $1.492,46 para la venta. En el mercado señalaron que el Central intervino de manera puntual, aprovechando los momentos en los que la cotización se alejaba del precio vendedor.

El plan oficial de remonetización prevé elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia fin de año, lo que implicaría compras de hasta U$S10.000 millones. Ese monto podría ampliarse a U$S17.000 millones si la demanda de dinero creciera un punto adicional del producto, siempre que exista oferta suficiente de divisas. Según estimaciones privadas, para alcanzar la primera meta el BCRA debería comprar alrededor de U$S42 millones diarios.

Con la compra de divisas, una suba de encajes y la revalorización contable de activos, las reservas brutas del Central cerraron la jornada en U$S43.400 millones, con un incremento diario de U$S310 millones, de acuerdo con datos preliminares oficiales.

Por otro lado, el Ministerio de Economía nacional anunció un canje de bonos dólar linked que vencerán el 16 de enero, por un monto estimado en más de $6 billones. Se convocó a una licitación para el próximo viernes 7 de enero, en la que se ofrecerá intercambiar los bonos D16E6 por otros con vencimiento el 30 de enero (D30E6), es decir, apenas dos semanas más tarde. Según el organismo, la iniciativa busca que el refinanciamiento de esta deuda se realice “con el menor nivel de incertidumbre posible”, informó el diario “Ámbito”.

