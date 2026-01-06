El Banco Central volvió a comprar dólares

Por otro lado, el Ministerio de Economía nacional anunció un canje de bonos dólar linked que vencerán el 16 de enero, por un monto estimado en más de $6 billones. Se convocó a una licitación para el próximo viernes 7 de enero, en la que se ofrecerá intercambiar los bonos D16E6 por otros con vencimiento el 30 de enero (D30E6), es decir, apenas dos semanas más tarde. Según el organismo, la iniciativa busca que el refinanciamiento de esta deuda se realice “con el menor nivel de incertidumbre posible”, informó el diario “Ámbito”.