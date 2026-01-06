Matías García deja San Martín: "El club tomó otra decisión y toca aceptarla"

El deseo de revancha y la decisión dirigencial

Sin embargo, el punto más fuerte del comunicado llegó al explicar por qué no vestirá la camiseta roja y blanca en la nueva temporada. Tras un año donde el objetivo del ascenso quedó trunco, García no ocultó sus ganas de volver a intentarlo: "Dejé el alma en cada partido que me tocó jugar y no hubo nada que hubiese querido más que lograr el objetivo que anhelábamos todos. Siempre peleé por una revancha".