DeportesSan Martín de Tucumán

Matías García deja San Martín: "El club tomó otra decisión y toca aceptarla"

El mediocampista de marca rompió el silencio vía redes sociales para aclarar las condiciones de su salida. Aseguró que quería revancha y que priorizó al "Santo" por encima de todo, pero confirmó que la dirigencia optó por no renovar su vínculo. "Dejé el alma", dijo en su emotiva despedida.

DESPEDIDA. Matías García ya no vestirá la '5' en La Ciudadela. DESPEDIDA. Matías García ya no vestirá la '5' en La Ciudadela.
Hace 2 Hs

El mercado de pases en Ciudadela sigue sumando capítulos. Esta vez, la noticia no fue un refuerzo, sino la sentida despedida de Matías Ignacio García. El mediocampista utilizó sus redes sociales para ponerle punto final a su ciclo en San Martín, y lo hizo con un mensaje que combina gratitud y sinceridad sobre las condiciones de su partida.

García comenzó su descargo resaltando el vínculo afectivo construido con la tribuna: "Fui feliz estos dos años en el club y el cariño que me dieron es recíproco. Voy a estar siempre agradecido a los hinchas de verdad que nos alentaron incondicionalmente", escribió el volante en su cuenta de Instagram.

El deseo de revancha y la decisión dirigencial

Sin embargo, el punto más fuerte del comunicado llegó al explicar por qué no vestirá la camiseta roja y blanca en la nueva temporada. Tras un año donde el objetivo del ascenso quedó trunco, García no ocultó sus ganas de volver a intentarlo: "Dejé el alma en cada partido que me tocó jugar y no hubo nada que hubiese querido más que lograr el objetivo que anhelábamos todos. Siempre peleé por una revancha".

A pesar de su deseo, el jugador dejó claro que la renovación de su contrato no dependió de él. "Lamentablemente las cosas no terminaron como yo esperaba: mi intención fue continuar y prioricé a San Martín ante todo, pero el club tomó otra decisión y toca aceptarla", sentenció.

En su despedida, el mediocampista no quiso dejar lugar a dudas sobre su compromiso con la institución, despejando cualquier rumor de conflicto: "Lo que quiero dejar en claro es que yo jamás le haría un daño a la institución". Además, dedicó un párrafo especial para los trabajadores del día a día, desde utileros y cuerpo médico hasta la gente de prensa, a quienes agradeció por hacer al club "un poco más grande".

El cierre de su mensaje fue el que terminó de emocionar a los fanáticos, ratificando su sentido de pertenencia pese a la salida: "No tengo dudas de que San Martín, más temprano que tarde, va a volver al lugar de donde nunca se tuvo que haber ido. Acá hicieron un ciruja más. Los voy a estar alentando siempre", concluyó.

Temas Matías GarcíaSan MartínMatías Ignacio García
