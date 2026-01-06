Verano y calor en Tucumán: cómo cuidar la piel frente a la exposición prolongada al sol

"El verano, es la época en la que se va a la pileta, a la playa, por lo que hay que utilizar un protector solar de factor 30 en adelante. Si estará muchas horas expuesto al sol, es recomendable uno de factor 50, tanto en rostro como cuerpo. Lo ideal es no exponer a los bebés al sol, pero si llegaran a hacerlo a partir de los seis meses hay productos acordes a la edad que hay que renovar cada tres horas. Si van a estar en el agua o en alguna actividad deportiva que tenga sudoración profunda, donde de alguna manera se lava el producto, se va saliendo, cada dos horas habría que volver a reponerlo", precisó.