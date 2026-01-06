El ataque de Estados Unidos a Caracas quedó registrado en vivos de TikTok: los videos que dieron la vuelta al mundo

Cuando la historia irrumpe en un vivo

Uno de los videos más replicados en TikTok fue el del usuario @chuito_08, quien transmitía junto a otro joven cuando los aviones de combate comenzaron a cruzar el cielo de Caracas. En la grabación se escuchan los motores, el impacto de los misiles y la reacción muda de los protagonistas, que interrumpen la charla y observan sin poder creer lo que ocurre a su alrededor.