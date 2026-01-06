Secciones
LA GACETA
Mundo

El ataque de Estados Unidos a Caracas quedó registrado en vivos de TikTok: los videos que dieron la vuelta al mundo

El video de Caracas circuló masivamente en TikTok y otras plataformas, con millones de reproducciones que acompañaron el impacto internacional del hecho.

UN TIKTOK CON HISTORIA. Jóvenes captaron el operativo de Estados Unidos mientras transmitían en vivo. / CAPTURA DE PANTALLA UN TIKTOK CON HISTORIA. Jóvenes captaron el operativo de Estados Unidos mientras transmitían en vivo. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 2 Hs

Las redes sociales volvieron a convertirse en un archivo inmediato de la historia. En la madrugada del sábado 3 de enero, jóvenes venezolanos que transmitían en vivo desde Caracas captaron sin saberlo uno de los episodios más impactantes del año: el inicio del ataque militar de Estados Unidos sobre la capital venezolana. Los videos, grabados en tiempo real, se viralizaron en cuestión de horas.

Las explosiones sorprendieron a quienes estaban del otro lado de la pantalla y, sobre todo, a quienes vivían la escena en primera persona. Mientras realizaban transmisiones cotidianas, varios jóvenes registraron el sobrevuelo de aeronaves militares y el estruendo de misiles que impactaban en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Las imágenes muestran el desconcierto, el silencio abrupto y la tensión del momento.

Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. La noticia recorrió el mundo y generó una ola de reacciones en redes sociales, donde la conversación se partió entre quienes celebraron el fin del liderazgo chavista y quienes cuestionaron la intervención extranjera y la vulneración de la soberanía venezolana.

Cuando la historia irrumpe en un vivo

Uno de los videos más replicados en TikTok fue el del usuario @chuito_08, quien transmitía junto a otro joven cuando los aviones de combate comenzaron a cruzar el cielo de Caracas. En la grabación se escuchan los motores, el impacto de los misiles y la reacción muda de los protagonistas, que interrumpen la charla y observan sin poder creer lo que ocurre a su alrededor.

@chuito_08

Tras el ataque, el material fue republicado y explotó en redes: superó los 12 millones de reproducciones y acumuló miles de comentarios de usuarios de distintos países. Para muchos, se trató de una prueba cruda de cómo los conflictos armados ya no se narran solo desde los grandes medios, sino también desde los celulares de quienes los viven.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Venezuela Nicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosTikTokJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Café en tomate “biodinámico”: ¿la nueva especialidad de los bares palermitanos?

Café en tomate “biodinámico”: ¿la nueva especialidad de los bares palermitanos?

Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios
5

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
6

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Más Noticias
El costo militar de la caída de Maduro: Cuba y Venezuela confirmaron 55 muertos en el ataque de EEUU

El costo militar de la caída de Maduro: Cuba y Venezuela confirmaron 55 muertos en el ataque de EEUU

Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela bajo fuerte presión interna y externa

Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela bajo fuerte presión interna y externa

Venezuela, en estado de excepción: controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

Venezuela, en "estado de excepción": controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

La ONU cuestionó la operación de Estados Unidos en Venezuela: Viola un principio fundamental del derecho internacional

La ONU cuestionó la operación de Estados Unidos en Venezuela: "Viola un principio fundamental del derecho internacional"

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela y cargó contra Delcy Rodríguez

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela y cargó contra Delcy Rodríguez

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Comentarios