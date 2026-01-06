Jaldo lanzó en Tafí del Valle el Operativo de Seguridad Verano 2026

En materia de seguridad, el gobernador enfatizó la lucha contra el narcomenudeo. “Somos inflexibles con la venta de sustancias tóxicas. Comparando 2024 con 2025, la incautación de marihuana creció un 1.600% y de cocaína un 350%. En estos dos años, más de 250 personas fueron juzgadas y condenadas por narcomenudeo en la provincia”.