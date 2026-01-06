Secciones
Jaldo lanzó en Tafí del Valle el Operativo de Seguridad Verano 2026

Habrá un refuerzo de la presencia policial durante la temporada estival en la villa turística.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó Tafí del Valle donde lanzó el Operativo de Seguridad Verano 2026 de la Policía de Tucumán y además entregó un vehículo utilitario para el Área de Discapacidad que fortalecerá las políticas de inclusión y asistencia en el municipio.

Jaldo destacó la importancia de la seguridad y la propiedad privada y expresó que “queremos un crecimiento planificado y organizado, donde se respete la propiedad privada y del Estado”.

En materia de seguridad, el gobernador enfatizó la lucha contra el narcomenudeo. “Somos inflexibles con la venta de sustancias tóxicas. Comparando 2024 con 2025, la incautación de marihuana creció un 1.600% y de cocaína un 350%. En estos dos años, más de 250 personas fueron juzgadas y condenadas por narcomenudeo en la provincia”.

Finalmente, Jaldo destacó el compromiso del gobierno provincial con el turismo y la comunidad local y sostuvo que “venimos a apoyar a todos para que pasen unas felices vacaciones. Queremos brindar tranquilidad, atención de salud y seguridad, y un crecimiento sostenido de Tafí del Valle, trabajando juntos Estado, municipio y vecinos”.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, resaltó que "la seguridad es primordial para que los comerciantes puedan sentirse realizados y para que los turistas disfruten sus vacaciones tranquilas, seguros y con todos los servicios”.

El funcionario detalló los refuerzos en recursos humanos e infraestructura. “Hay alrededor de 100 efectivos adicionales, más móviles para recorridos y controles en rutas. Además, continúa el operativo Lapacho con todos sus efectivos y refuerzos”, resaltó.

Sobre prevención de accidentes, Agüero Gamboa fue enfático: “Tolerancia cero al alcohol al volante. Quien maneje no debe consumir alcohol, para disfrutar y volver a casa sano y seguro”.

Jaldo  estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; y el interventor del Ipvydu, Hugo Cabral.

También estuvieron presentes el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; el Fiscal Adjunto, Raúl Ferrazano; los legisladores Walter Herrera, Alberto Olea, Sara Lazarte, Marcelo Herrera y Roberto Moreno y el interventor del IPLA, Dante Loza.

Denuncian siete robos en dos semanas en locales comerciales de Tafí Viejo

Seguidilla de robos en Tafí Viejo: la Policía aseguró que "son hechos aislados"

Una familia tucumana quedó varada en Rosario tras un violento asalto: "Nos robaron todo"

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Detuvieron a dos argentinos en Brasil por el robo de whisky importado en un supermercado

