Raco propone caminatas guiadas, ferias y fiestas tradicionales para estas vacaciones

Raco se prepara para recibir a tucumanos y turistas durante el verano 2026 con una variada agenda de actividades al aire libre, ferias y celebraciones tradicionales. Así lo confirmó a LA GACETA el comisionado comunal Marco Avellaneda, quien destacó el trabajo que viene realizando la comuna para fortalecer el turismo local con propuestas accesibles y en contacto con la naturaleza.