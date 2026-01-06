Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela bajo fuerte presión interna y externa

Pese al cambio de mando, figuras clave del poder chavista permanecen en sus cargos, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Para el ex diplomático estadounidense Brian Naranjo, ex número dos de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, el escenario es frágil: “Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo”, dijo a la agencia AFP. “Detrás de ella hay dos hombres que estarían más que felices de cortarle la garganta y tomar el control”, agregó, en referencia a Cabello y Padrino.