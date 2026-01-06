Violencia de género en Santiago del Estero: su esposo la golpeó con un látigo porque no le gustó cómo cebó el mate

Un grave episodio de violencia de género conmociona a la localidad de Los Ardiles, en la provincia de Santiago del Estero, luego de que una mujer denunciara haber sido brutalmente atacada por su esposo tras una discusión doméstica. Según su relato, el hombre la golpeó con un látigo luego de recriminarle la forma en que le cebaba un mate. El acusado permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.