Violencia de género en Santiago del Estero: su esposo la golpeó con un látigo porque no le gustó cómo cebó el mate

Un grave episodio de violencia de género conmociona a la localidad de Los Ardiles, en la provincia de Santiago del Estero, luego de que una mujer denunciara haber sido brutalmente atacada por su esposo tras una discusión doméstica. Según su relato, el hombre la golpeó con un látigo luego de recriminarle la forma en que le cebaba un mate. El acusado permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.
De acuerdo con información publicada por El Liberal, el hecho ocurrió el 29 de diciembre en la vivienda que compartía la pareja. La víctima, de 46 años, se encontraba junto a su esposo en la galería de la casa cuando una discusión cotidiana escaló rápidamente a insultos, agresiones y amenazas.
Según consta en la denuncia, el hombre comenzó a descalificarla verbalmente y a reprocharle la manera en que preparaba el mate. Ante los agravios, la mujer intentó ingresar a la vivienda, pero en ese momento el agresor tomó un rebenque que estaba colgado en la galería y la atacó violentamente.
Siempre de acuerdo al testimonio de la denunciante, el acusado la golpeó en brazos, espalda y piernas, la amenazó de muerte e incluso intentó impedirle que abandonara el inmueble.
La víctima logró pedir ayuda cuando el agresor se descuidó, enviando un mensaje a su hermana. Al llegar los familiares junto con efectivos policiales, el hombre ya había escapado. Frente a esta situación, el fiscal Mariano Gómez, a cargo de la causa, solicitó de inmediato su detención.
La mujer fue asistida por personal médico, que constató lesiones curables en un plazo de 15 días, y luego radicó la denuncia en la Comisaría Nº 2 de la Mujer y la Familia. Tras el episodio, quedó bajo resguardo de familiares y recibió un botón antipánico como medida de protección.
En el marco de la investigación, y por orden judicial, la Policía realizó allanamientos en una vivienda del paraje La Tapera, donde se secuestró un importante arsenal de armas. Entre los elementos incautados se encontraban una escopeta, una pistola, municiones y diversas armas blancas, todas reconocidas por la denunciante como propiedad del acusado.
Mientras la causa avanza, el agresor continúa prófugo y es intensamente buscado, en un caso que vuelve a poner en evidencia la gravedad y persistencia de la violencia de género en la región.