Mujeres denuncian el violento pasado del acusado de asesinar a una joven la noche de Año Nuevo en Córdoba

Los testimonios fueron recopilados por el medio local Villa María Ya! y dan cuenta de una conducta reiterada. Una mujer denunció que el acusado “le clavó un lápiz en la muñeca”, mientras que otra recordó que “desde la primaria estuvo desquiciado” y que en una oportunidad “la Policía lo sacó a la fuerza porque revoleaba los bancos y rompió un vidrio”. También surgieron versiones que mencionan episodios de violencia física contra una maestra y destrozos dentro del establecimiento educativo.