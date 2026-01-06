Mujeres denuncian el violento pasado del acusado de asesinar a una joven la noche de Año Nuevo en Córdoba

El femicidio de Delfina Aimino, ocurrido el 1 de enero en la ciudad cordobesa de Villa María, expuso una serie de testimonios que describen un violento pasado del principal acusado, Tomás Mulinetti. Tras conocerse su identidad, numerosas mujeres que lo conocieron durante su adolescencia comenzaron a relatar episodios de agresión, acoso y violencia física que, según denunciaron, se extendieron desde la primaria hasta la secundaria.
Ex compañeras del colegio y otras mujeres que tuvieron vínculo con Mulinetti aseguraron haber sufrido situaciones reiteradas de violencia. “Siempre lo cambiaban de grado porque era muy violento y tocaba a todas las compañeras”, escribió una usuaria en redes sociales. Otra joven afirmó: “Me acosa desde que tengo 16 años”.
Los testimonios fueron recopilados por el medio local Villa María Ya! y dan cuenta de una conducta reiterada. Una mujer denunció que el acusado “le clavó un lápiz en la muñeca”, mientras que otra recordó que “desde la primaria estuvo desquiciado” y que en una oportunidad “la Policía lo sacó a la fuerza porque revoleaba los bancos y rompió un vidrio”. También surgieron versiones que mencionan episodios de violencia física contra una maestra y destrozos dentro del establecimiento educativo.
Entre los relatos, una joven aseguró que lo “escrachó dos veces, pero nadie le quiso creer”, y señaló que Mulinetti habría intentado justificarse afirmando que tenía “apego social y que por eso se encariñaba con las minas”. Otra mujer reforzó esa versión al señalar que “siempre lo cambiaban de grado por violento”.
A pesar de estas denuncias públicas vinculadas a hechos ocurridos cuando el imputado era menor de edad, la fiscal Silvia Maldonado, a cargo de la investigación, informó en una conferencia de prensa que Tomás Mulinetti no registra antecedentes penales.
Repudio institucional y pedido de justicia
Tras el crimen, la Universidad Nacional de Córdoba, institución donde Mulinetti cursaba estudios, emitió un comunicado conjunto con el área de Género y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el texto expresaron su repudio al hecho y reclamaron a la Justicia “actuar con celeridad ante lo ocurrido y a los demás órganos estatales a cumplir con el compromiso internacional de garantizar una vida libre de violencias”.
“Las autoridades de la UNC, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y toda la comunidad universitaria acompañan con profundo pesar a la familia, amistades y personas cercanas en este momento de inmenso dolor”, concluyó el comunicado oficial.
Cómo ocurrió el crimen de Delfina Aimino
De acuerdo con la reconstrucción judicial, Delfina Aimino y Tomás Mulinetti se contactaron a través de una aplicación de citas durante la madrugada del 1° de enero. No se conocían previamente y acordaron encontrarse esa misma noche, en el marco de los festejos de Año Nuevo en Villa María.
El ataque se produjo entre las 3 y las 4 de la mañana, en las inmediaciones del campus de la Universidad Nacional de Villa María. Un hombre que paseaba a su mascota encontró el cuerpo de la joven con heridas de arma blanca en el cuello.
La identidad de la víctima fue confirmada posteriormente mediante un cotejo de ADN, ya que no llevaba documentos al momento del hallazgo. Horas después, la fiscal Maldonado ordenó un allanamiento en la vivienda del acusado, quien fue visto esa misma madrugada lavando el automóvil en el que presuntamente trasladó a la joven.
Mulinetti fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado. Se negó a declarar y permanecerá con prisión preventiva, según confirmó la fiscal en conferencia de prensa. Además, adelantó que continuarán las medidas de prueba, la toma de testimonios a testigos y el análisis de las cámaras de seguridad que registraron el recorrido hasta el descampado donde fue hallado el cuerpo.