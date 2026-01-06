El increíble “garaje” que presentó Neymar en Brasil: jet privado, helicóptero y ¿un Batimóvil?

Fiel a su estilo, Neymar volvió a estar en el centro de la escena fuera de las canchas. El delantero brasileño publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en las que exhibe su colección de vehículos de lujo, acompañada por una frase que se volvió viral: “Los sueños se hacen realidad”.
Entre los objetos más impactantes aparece una réplica a escala real del Batimóvil, el icónico auto de Batman. Se trata de una pieza exclusiva, fabricada artesanalmente y no apta para circular, cuyo valor supera, según medios especializados, el millón de euros.
La lista continúa en el aire. Neymar también posee un helicóptero privado para traslados internos en Brasil y un jet de última generación, habituales en sus viajes personales y laborales. Todo, compartido en Instagram durante el Día de Reyes.
Las publicaciones renovaron el debate sobre su exposición mediática. El atacante combina su regreso deportivo al Santos con una presencia constante en redes, donde muestra aspectos de su vida cotidiana y su poder adquisitivo.
Un perfil que no pasa desapercibido
Mientras define sus próximos objetivos deportivos, Neymar sigue alimentando su imagen extravagante. Incluso cuando no está dentro de la cancha, su figura permanece en el centro de la conversación pública.