Impacto internacional: una Selección se quedó sin técnico a seis meses del Mundial

La federación cortó el ciclo de Trabelsi por bajo rendimiento en la Copa Africana y encendió las alarmas en Túnez.

Hace 3 Hs

Golpe inesperado en África. La Selección de Túnez anunció la salida de su entrenador Sami Trabelsi a menos de medio año del comienzo del Mundial 2026. La decisión, confirmada por la Federación Tunecina de Fútbol, generó sorpresa por el momento y por el contexto deportivo.

Pese a haber sido el primer seleccionado africano en sellar la clasificación mundialista, el flojo rendimiento en la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos quebró la relación. La eliminación en octavos ante Mali, por penales, terminó de sellar la ruptura.

La dirigencia consideró que el ciclo estaba agotado y dio por finalizada la segunda etapa de Trabelsi al frente del equipo, iniciada en 2025. En un escueto comunicado, la FTF habló de “necesidad de un cambio de rumbo inmediato”, aunque aún no confirmó reemplazante.

El mayor foco de preocupación pasa por el calendario. Túnez debutará en la Copa del Mundo el 14 de junio y, una semana después, será protagonista de un hecho histórico: disputará ante Japón el partido número 1000 en la historia de los Mundiales, en Monterrey.

Una carrera contrarreloj

El próximo entrenador deberá conocer el plantel, definir la lista y ordenar el funcionamiento en tiempo récord. Mientras tanto, el seleccionado atraviesa una inesperada transición en plena previa de la competencia más importante del fútbol.

Temas TúnezAfricaMarruecosMundial 2026
