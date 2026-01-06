Secciones
LA GACETA
Política

Paula Quiles inauguró la temporada de verano y baños en el Complejo Batalla de Tucumán

Horarios, valores y actividades disponibles para disfrutar de las vacaciones.

Paula Quiles inauguró la temporada de verano y baños en el Complejo Batalla de Tucumán
Hace 2 Hs

La intendenta de Bella Vista, Paula Quiles, inauguró la temporada 2026 de verano en la ciudad y los nuevos vestuarios del complejo Batalla de Tucumán.

La intendenta destacó la promesa cumplida: “En el quinto día del año ya cumplimos la primera promesa. Desde 2015 venimos recuperando este complejo y ahora verlo colmado de gente de distintas edades era un impulso para hacer esta obra en los vestuarios. Invertir en deportes en nuestra ciudad, es mejorar los servicios para nuestros vecinos y a quienes nos vienen a visitar de distintos puntos de la provincia”.

El secretario de Gobierno, José Lorenzo Medina, destacó el trabajo mancomunado entre todas las reparticiones involucradas en esta obra.

Rodolfo Acevedo, director de Deportes, recordó cuando el ex intendente Sebastián Salazar le ofreció hacerse cargo del complejo. “Ustedes no se dan cuenta lo que significa esta obra, la vamos a dimensionar cuando se llene de vecinos disfrutando de las instalaciones. Ahora tenemos todos los elementos para brindar un buen servicio a los vecinos”, dijo.

La temporada de pileta funcionará de la siguiente manera:

- revisión médica $3000

- promoción más de 4 personas (familiar) se libera un ingreso.

- pileta libre mensual $20.000

- por clase $2000

- colonia de verano $20.000 de 5 a 11 años

 -por clases $ 2000

- promo 2 hermanos $35000

- promo 3 hermanos $45000

- merenderos y asadores no se cobran

- pileta libre de martes a domingos de 14 a 19.

- colonia de verano de 9 a 12, para niños de 5 a 11 años.

- clases de natación de 9 a 12

- acuagym de 20 a 22

- natación adultos de 20 a 22

Temas Paula Quiles
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
5

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán
6

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

Más Noticias
Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca

El control de YMAD quedó para Catamarca

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

Comentarios