Paula Quiles inauguró la temporada de verano y baños en el Complejo Batalla de Tucumán

La intendenta destacó la promesa cumplida: “En el quinto día del año ya cumplimos la primera promesa. Desde 2015 venimos recuperando este complejo y ahora verlo colmado de gente de distintas edades era un impulso para hacer esta obra en los vestuarios. Invertir en deportes en nuestra ciudad, es mejorar los servicios para nuestros vecinos y a quienes nos vienen a visitar de distintos puntos de la provincia”.