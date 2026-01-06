Paula Quiles inauguró la temporada de verano y baños en el Complejo Batalla de Tucumán

La intendenta de Bella Vista, Paula Quiles, inauguró la temporada 2026 de verano en la ciudad y los nuevos vestuarios del complejo Batalla de Tucumán.
La intendenta destacó la promesa cumplida: “En el quinto día del año ya cumplimos la primera promesa. Desde 2015 venimos recuperando este complejo y ahora verlo colmado de gente de distintas edades era un impulso para hacer esta obra en los vestuarios. Invertir en deportes en nuestra ciudad, es mejorar los servicios para nuestros vecinos y a quienes nos vienen a visitar de distintos puntos de la provincia”.
El secretario de Gobierno, José Lorenzo Medina, destacó el trabajo mancomunado entre todas las reparticiones involucradas en esta obra.
Rodolfo Acevedo, director de Deportes, recordó cuando el ex intendente Sebastián Salazar le ofreció hacerse cargo del complejo. “Ustedes no se dan cuenta lo que significa esta obra, la vamos a dimensionar cuando se llene de vecinos disfrutando de las instalaciones. Ahora tenemos todos los elementos para brindar un buen servicio a los vecinos”, dijo.
La temporada de pileta funcionará de la siguiente manera:
- revisión médica $3000
- promoción más de 4 personas (familiar) se libera un ingreso.
- pileta libre mensual $20.000
- por clase $2000
- colonia de verano $20.000 de 5 a 11 años
-por clases $ 2000
- promo 2 hermanos $35000
- promo 3 hermanos $45000
- merenderos y asadores no se cobran
- pileta libre de martes a domingos de 14 a 19.
- colonia de verano de 9 a 12, para niños de 5 a 11 años.
- clases de natación de 9 a 12
- acuagym de 20 a 22
- natación adultos de 20 a 22