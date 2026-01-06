Hasta cuándo se puede pagar el Anticipo Anual de Impuestos 2026

La Dirección General de Rentas de la Provincia informó que se prorrogó hasta el 16 de enero de 2026 el plazo para acceder al pago anual anticipado correspondiente al período fiscal 2026, con un 20% de descuento para los impuestos Inmobiliario, a los Automotores y Rodados, y para el CISI - Comunas Rurales.