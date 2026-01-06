Secciones
LA GACETA
Política

Hasta cuándo se puede pagar el Anticipo Anual de Impuestos 2026

El beneficio alcanza a los impuestos Inmobiliario, Automotores y Rodados, y al CISI - Comunas Rurales.

Hasta cuándo se puede pagar el Anticipo Anual de Impuestos 2026
Hace 1 Hs

La Dirección General de Rentas de la Provincia informó que se prorrogó hasta el 16 de enero de 2026 el plazo para acceder al pago anual anticipado correspondiente al período fiscal 2026, con un 20% de descuento para los impuestos Inmobiliario, a los Automotores y Rodados, y para el CISI - Comunas Rurales.

Al respecto, la contadora Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente de la DGR, señaló que "desde la página web del organismo los contribuyentes pueden emitir las boletas, imprimirlas y abonarlas en las bocas de cobranza, o bien utilizar los botones de pago habilitados con cualquier tarjeta de débito de cualquier entidad bancaria”.

Las boletas correspondientes se encuentran disponibles en el sitio web oficial del organismo, www.rentastucuman.gob.ar.

Asimismo, destacó un beneficio adicional para quienes opten por el pago total anual: “Los contribuyentes que realicen el pago del total anual quedarán liberados de las eventuales diferencias de impuesto que pudieran surgir durante el año 2026”.

Pagos con tarjeta de crédito

“Está implementado, no solo al año 2026 sino también a períodos anteriores, el pago con tarjeta de crédito de cualquier entidad bancaria para las cuotas mensuales. Para realizarlo, deben ingresar a la página web del organismo y, una vez generadas las boletas, seleccionar la opción ‘Click de Pago – Tarjetas de Crédito",  sostuvo Delordi.

Pagos sin boleta

“Los contribuyentes pueden dirigirse a las bocas de cobranza de Rapipago o Pago Fácil y pagar los impuestos inmobiliarios, automotores y rodados y comunas rurales sin boleta, indicando únicamente el número de padrón o patente y la cuota que desean abonar”, informó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
5

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca
6

El control de YMAD quedó para Catamarca

Más Noticias
Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Vacaciones en San Miguel de Tucumán: opciones para disfrutar del verano sin gastar ni viajar

Vacaciones en San Miguel de Tucumán: opciones para disfrutar del verano sin gastar ni viajar

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca

El control de YMAD quedó para Catamarca

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

Comentarios