Rentas: extienden hasta el 30 de enero el plan de facilidades de pago de impuestos

La Dirección General de Rentas (DGR) informó que se prorrogó hasta el 30 de enero de 2026 el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales, una herramienta destinada a facilitar la cancelación de obligaciones tributarias provinciales vencidas y exigibles al 31 de octubre de 2025, incluyendo intereses, recargos y multas.
En ese marco, Felipe Carrizo, representante del Departamento Técnico Tributario del organismo, destacó que el plan contempla significativas bonificaciones sobre los intereses resarcitorios, lo que representa una oportunidad para que contribuyentes y responsables fiscales puedan ponerse al día.
“Para los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2021, la bonificación alcanza el 100%. En tanto, para los intereses generados a partir del 1 de enero de 2022, se prevé una bonificación del 50% si se opta por el pago de contado”, explicó Carrizo.
Asimismo, precisó que quienes elijan adherirse mediante un plan en cuotas también accederán a beneficios: “La bonificación será del 40% cuando el plan se cancele íntegramente hasta julio de 2026, y del 30% para los planes que se cancelen con posterioridad a ese mes”.
Beneficios para deudas en instancia judicial
El funcionario remarcó que el régimen también alcanza a las deudas que se encuentran en gestión judicial. En esos casos, los honorarios de los apoderados de la autoridad de aplicación contarán con una bonificación del 50%.
Además, señaló que en las multas por incumplimiento de los deberes formales, la bonificación operará hasta el importe de la multa que se regulariza. “En todos los casos, los honorarios podrán regularizarse hasta en 12 cuotas”, aclaró.
Requisitos y plazos
Carrizo aclaró que, para acceder al plan, es indispensable tener cumplidas las obligaciones tributarias vigentes. En el caso de los impuestos Inmobiliario, Automotor y Rodado, durante el mes de enero se exige tener abonadas las cuotas 11 y 12 del año 2025 y la cuota 1 del año 2026 al momento de realizar la solicitud.
En cuanto a los vencimientos, indicó que quienes adhieran al régimen en enero tendrán como fecha de vencimiento de la primera cuota el 18 de febrero de 2026, lo que otorga un margen adicional para organizar el pago.
Trámite digital
Finalmente, el representante de la DGR recordó que la adhesión al régimen se realiza de manera totalmente online, a través del sitio web oficial del organismo, utilizando la CUI y las claves fiscales otorgadas por ARCA.
El trámite puede iniciarse ingresando a www.rentastucuman.gob.a