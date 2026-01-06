Rentas: extienden hasta el 30 de enero el plan de facilidades de pago de impuestos

Requisitos y plazos

Carrizo aclaró que, para acceder al plan, es indispensable tener cumplidas las obligaciones tributarias vigentes. En el caso de los impuestos Inmobiliario, Automotor y Rodado, durante el mes de enero se exige tener abonadas las cuotas 11 y 12 del año 2025 y la cuota 1 del año 2026 al momento de realizar la solicitud.