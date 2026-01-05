Conoció a un hombre por una app de citas, se encontraron en Año Nuevo y terminó asesinada en Córdoba

Apenas comenzaba el 2026 cuando Córdoba amaneció atravesada por una noticia estremecedora. Pasadas las 9 de la mañana del 1 de enero, el cuerpo de una joven fue encontrado entre los pastizales de un descampado de la localidad de Villa María, a pocos metros de un camino rural. El hallazgo fue realizado por un hombre que paseaba a su perro y que, al advertir la escena entre la maleza, dio aviso inmediato a la Policía.