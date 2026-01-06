Secciones
Detuvieron a dos argentinos en Brasil por el robo de whisky importado en un supermercado

El hecho ocurrió el fin de semana en Copacabana, durante un operativo policial. En el mismo procedimiento también fueron aprehendidos dos ciudadanos españoles.

Hace 16 Min

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en las últimas horas en Brasil, acusados de intentar robar productos de alto valor de un supermercado ubicado en el barrio de Copacabana, en Río de Janeiro. Según se informó, los sospechosos habían viajado al país vecino para pasar las fiestas de fin de año.

De acuerdo con medios locales, las detenciones se produjeron el pasado fin de semana, en el marco de una etapa de la denominada “Operación Contra Golpe”, un procedimiento llevado adelante por fuerzas policiales de la zona sur de la ciudad.

Durante el mismo operativo, la policía brasileña también detuvo a dos ciudadanos españoles, quienes fueron sorprendidos ocultando productos tomados de las estanterías en carteras y bolsas. Para las autoridades, este accionar constituye el delito de “hurto calificado”.

En el caso de los argentinos, los efectivos los interceptaron cuando intentaban salir del comercio con botellas de whisky importado y otros artículos de lujo, según consignó el diario O Globo. Además, trascendió que el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes fueron incorporadas a la investigación.

Los cuatro turistas fueron detenidos in fraganti y trasladados a la 12ª Delegación Policial (12ª DP). El consulado argentino ya fue notificado sobre la situación, mientras que los detenidos permanecen a disposición de la Justicia brasileña.

