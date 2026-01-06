El control de YMAD quedó para Catamarca

En una decisión de fuerte impacto, el Gobierno de Javier Milei formalizó ayer la salida del Estado Nacional de la conducción y administración de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo transfirió la gestión operativa del ente a la provincia de Catamarca, marcando el fin de una era de intervención federal directa en el yacimiento.