Secciones
LA GACETA
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: crisis en Venezuela
Hace 4 Hs

La reciente operación militar llevada a cabo por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en territorio venezolano para capturar al criminal Nicolas Maduro es uno de los acontecimientos más importantes de este milenio. La incursión militar precisa y altamente exitosa marca el inicio de la caída de un régimen nefasto que asoló al país caribeño por más de 20 años, condujo a la pobreza al 90% de la población, produjo el éxodo de casi 10 millones de personas y destruyo la economía de un país cuyas reservas petrolíferas podrían colocarlo entre los más ricos y prósperos del planeta. La decisión tomada por Donald Trump muestra a las claras que a veces las palabras sobran y la acción directa, contundente, es el medio mas eficaz de acabar de raíz con los problemas. Durante años se intentó por vías diplomáticas un cambio de régimen en Venezuela, pero lo único que se logró fue alargar el sufrimiento de millones de personas mientras los delincuentes ganaban tiempo y se atornillaban en el poder. Es momento de hacer una revisión profunda de ciertos organismos internacionales que últimamente no son un medio eficaz para la resolución pacífica de los conflictos. No faltaron, como era de esperar, las lágrimas de zurdos tanto vernáculos como de otras latitudes que alzaron su voz para defender a una dictadura narcoterrorista, alegando la intromisión de una potencia extranjera en un Estado soberano. Es en vano discutir con esos personajes, siempre del lado incorrecto de la historia, no tienen ni la menor empatía por millones de seres humanos forzados a dejar su patria, sus familias, amigos, trabajos, estudios, con tal de encontrar en un país extraño un poco de esperanza que unos malandras les arrebataron. La progresía actual, en mi opinión, es siempre y en todo lugar un conjunto de malas personas. Es el deseo de todos los seres de bien que este suceso marque un antes y un después para la nación venezolana, que los criminales sean condenados, que aquellas familias forzadas a separarse vuelvan a unirse y que puedan habitar en un país próspero y pujante, donde la igualdad, la fraternidad y por sobretodo la libertad sean el eje rector de esta nueva era en Venezuela.

Federico Reynoso

federicojoelreynoso@gmail.com

Temas Nicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosCrisis en VenezuelaFuerzas Armadas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cartas de lectores: bibliotecas Sarmiento y Alberdi

Cartas de lectores: bibliotecas Sarmiento y Alberdi

Lo más popular
El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
1

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar
2

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna
3

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

4

Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard
5

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
6

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Más Noticias
¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios