En qué áreas se destacan los argentinos que trabajan en blanco en España

El mercado laboral español registra un crecimiento sostenido del empleo extranjero formal, con más de un millón de trabajadores latinoamericanos que hoy realizan aportes a la Seguridad Social. La cifra duplica los niveles previos a 2019 y confirma un cambio estructural en la composición del trabajo registrado.
Dentro de ese universo, los argentinos se posicionan como la quinta fuerza laboral latinoamericana en España, con cerca de 70.000 empleados en relación de dependencia o como trabajadores autónomos. Su inserción no se concentra en un solo rubro ni responde únicamente a tareas de baja calificación.
Los datos oficiales muestran que los trabajadores nacidos en Argentina se destacan en sectores vinculados a la educación, las actividades científicas y técnicas, la informática, las comunicaciones, el comercio especializado y las actividades artísticas, áreas que concentran parte de la demanda laboral actual del país.
El empleo latino se vuelve estructural en España
El número de trabajadores extranjeros registrados en la Seguridad Social supera los tres millones y representa cerca del 14% del total de personas ocupadas en España. Dentro de ese universo, los latinoamericanos constituyen uno de los grupos con mayor crecimiento sostenido en los últimos años.
Desde 2019, la cantidad de trabajadores latinoamericanos en blanco prácticamente se duplicó. El fenómeno no responde solo a la recuperación económica tras la pandemia, sino también a cambios demográficos profundos: España tiene una población cada vez más envejecida y una base activa insuficiente para cubrir la demanda laboral.
Argentinos: la quinta fuerza laboral latinoamericana
Entre los trabajadores latinoamericanos, los argentinos ocupan el quinto lugar en volumen, detrás de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. En total, alrededor de 70.000 argentinos realizan aportes a la Seguridad Social española, tanto en relación de dependencia como en modalidad autónoma.
Esta inserción no se concentra únicamente en empleos de baja calificación. Por el contrario, los datos oficiales muestran una fuerte presencia argentina en sectores que requieren formación profesional y experiencia previa.
Los sectores donde más se destacan
Según los registros de la Seguridad Social, los argentinos lideran entre los latinoamericanos en rubros como educación, actividades científicas y técnicas, informática y comunicaciones, comercio especializado y actividades artísticas y culturales.
También tienen una participación relevante en áreas administrativas, marketing, recursos humanos y servicios profesionales, así como en el trabajo autónomo, una modalidad que creció con fuerza entre los extranjeros en los últimos años.
Barcelona y Andalucía, los destinos más elegidos
A diferencia de otras nacionalidades latinoamericanas, los argentinos no se concentran mayoritariamente en Madrid. Barcelona aparece como el principal polo de residencia, seguida por comunidades como Andalucía, donde ciudades como Málaga ganaron protagonismo.
Esta distribución responde tanto a oportunidades laborales como a redes migratorias ya consolidadas y a la demanda de perfiles profesionales en distintos puntos del país.
Un cambio visible en el mapa laboral
El crecimiento del empleo latinoamericano en España ya se refleja en las estadísticas oficiales y en la composición del mercado de trabajo, con más de un millón de personas aportando a la Seguridad Social.
Dentro de ese proceso, los argentinos se diferencian por su presencia en sectores vinculados al conocimiento, la tecnología y los servicios profesionales, áreas que concentran parte de la demanda laboral actual. Los números confirman que la inserción formal de trabajadores latinoamericanos no solo cubre vacantes, sino que redefine el perfil del empleo en España.