Este sábado 10, LA GACETA regala el almanaque 2026 de San Martín

La pasión ciruja vuelve a decir presente con una propuesta especial para los lectores. Este sábado 10 de enero, LA GACETA entregará de regalo el almanaque 2026 de San Martín, una pieza pensada para acompañar a los hinchas durante todo el año.
El almanaque cuenta con una imagen emblemática de La Ciudadela, símbolo del sentimiento, la historia y la fidelidad de una de las hinchadas más convocantes del Norte argentino. Con un diseño moderno y de gran impacto visual, es ideal para el hogar, la oficina o cualquier espacio donde se viva el fútbol.
Impreso en papel ilustración y con medidas de 64 x 45,5 centímetros, el almanaque fue concebido como una pieza de colección para los seguidores del Santo, que podrán tener presente su pasión día a día.
Con esta entrega, LA GACETA continúa acompañando a los tucumanos y sus pasiones más profundas, celebrando al deporte como parte esencial de la identidad provincial.
Este sábado 10 de enero, junto a tu ejemplar de LA GACETA, llevate gratis el almanaque 2026 de San Martín.