“Todos quieren venir a jugar a San Martín”: Darío Sand destacó el peso de La Ciudadela y del hincha

El sol del mediodía cae sobre el complejo “Natalio Mirkin” y la vida empieza a ordenarse al ritmo de la nueva pretemporada. Con el kit matero en una mano y el botinero en la otra, Darío Sand baja las escaleras del gimnasio vestido con la indumentaria oficial, una señal inequívoca de que el 2026 ya está en marcha. El plantel "santo" inició formalmente los trabajos, con doble turno y concentración en la pensión del club, en donde el grupo convivirá y afianzará la dinámica diaria. El arquero correntino atraviesa un momento especial; recibió sondeos de Colón y de otros equipos de la categoría y, en medio del recambio dirigencial, vivió días de dudas e incertidumbre. Finalmente, decidió renovar su vínculo y apostar otra vez en la búsqueda del ascenso.
Mientras conversa con LA GACETA, aparece en escena Ezequiel Parnisari, una de las incorporaciones para esta temporada y viejo compañero suyo en Agropecuario, que lo interrumpe con un saludo afectuoso. La imagen resume lo que se respira en el complejo: reencuentros, energía renovada y el deseo de volver a competir. En un mano a mano, Sand habla de todo: de su continuidad, del nuevo ciclo con Andrés Yllana, del balance de la gestión anterior, del presente dirigencial, de la llegada de refuerzos y de las salidas.
- Ya empezaron la parte fuerte de la pretemporada, ¿cómo viene el día a día?
- Con buenas sensaciones. Los chicos van llegando, se van sumando jugadores, y también vamos conociendo al cuerpo técnico, a Andrés y a sus ideas.
- ¿Qué te sorprendió del nuevo cuerpo técnico?
- Hablamos un poco. Andrés es un DT que propone mucho desde las transiciones, por lo que estamos viendo. Conversamos sobre lo que quiere del grupo; que estemos todos unidos y que manejemos un mismo mensaje. Eso fue lo que charlamos hasta ahora.
- ¿Cómo viviste el proceso del cambio dirigencial? ¿Cómo fue la decisión de seguir en San Martín?
- Fue un poco raro. Hubo muchos días grises, con mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar. Tuve otras propuestas, pero la verdad es que soy muy feliz acá. Me siento muy contento. Siempre digo que uno busca sentirse querido, y yo acá me siento así. Me gusta mucho jugar en este club, siempre me identifiqué con la idiosincrasia de San Martín; siento que soy parte y trato de poner mi granito de arena para que las cosas salgan bien.
- Se fueron varios jugadores, pero vos seguís. ¿Cómo hacés para renovar la ilusión cada año?
- Lo tomo como un desafío personal. Ser mejor cada campeonato, llegar cada vez más lejos, sumarle cosas a mi juego. Busco la motivación por ese lado, y también en el deseo de ascender. Estar tan cerca y no poder lograrlo es un desafío grande. Eso me impulsa a mejorar campeonato a campeonato. De ahí, mantengo la motivación día a día.
- ¿Cómo fue la despedida con la CD anterior? ¿Pudiste hablar?
- Fue raro porque no estábamos en el club ni entrenando. Hablé un poco con Rubén (Moisello) en los últimos días, pero con los demás no. Siempre nos trataron bien. Estuvimos cerca del objetivo que era el ascenso, pero no se pudo. Igual se hicieron cosas buenas. Obviamente hay que mejorar para dar ese pequeño paso que falta.
- Y con la nueva CD, ¿cómo fue la charla con Facundo Pérez Castro? ¿Qué te convenció del proyecto?
- Facundo, al haber sido jugador, habla el mismo idioma que nosotros. Charlamos de cómo iba a ser el manejo y del trabajo que se iba a hacer. Me parece que hay trabajo, esmero, sacrificio y atención al detalle para que el jugador esté bien y eso es lo más importante.
- Ahora hay nombres de peso en el plantel: volvieron Diarte, el “Caco”, llegó Salazar, ¿cómo es convivir con otros referentes?
- Mejor. Yo soy muy abierto y siempre trato de consensuar todo. Y además ya los conozco. Sabemos el mensaje que hay que dar y el camino que hay que recorrer. Y eso hace todo más fácil.
- ¿Te gusta ser referente?
- Creo que eso se va dando con el tiempo y lo tomo de manera natural. Si puedo ayudar, lo hago. Con que pueda ayudar a uno, ya estoy conforme.
- Volvió a cruzarse en tu camino Ezequiel Parnisari...
- Sí, con él estuve dos años en Agropecuario y también compartimos pensión en River; nos conocemos desde chicos. Hablamos antes de que venga y tenía muchas ganas de venir. Las negociaciones a veces son tediosas, pero él quería llegar. Me pone contento porque además pensamos parecido sobre el fútbol y sobre el grupo.
- Respecto a los que se fueron, incluso Nicolás Carrizo, que competía con vos por el arco, ¿qué mensaje les diste?
- Con todos hablé. “Nico” es un gran arquero; ojalá pueda atajar ahora en All Boys. Es difícil estar en el banco y tener pocos minutos, y él siempre apoyó. Fue un año difícil; se hizo cuesta arriba en muchos momentos. Arrancamos bien pero no pudimos sostenerlo.
- ¿Cómo se encara el nuevo torneo?
- Se empieza de cero, pero ya con la experiencia de lo vivido. Hay que volcar lo aprendido y tratar de no repetir errores.
- ¿Cuál creés que es la clave para lograr el ascenso?
- El estado de ánimo del equipo es fundamental. Eso nos costó mucho el año pasado. Siempre corríamos de atrás y es difícil abstraerse del ambiente. Cuando uno se siente querido, juega más suelto.
- ¿Cómo se vuelve a enamorar al hincha?
- Coincido con lo que dijo el técnico; al hincha no hay que pedirle nada. Yo siempre sentí apoyo y sé que este año van a estar. Nosotros tenemos que poner carácter y contagiar adentro de la cancha.
- ¿Pensás en el retiro?
- No, todavía no. Quiero hacer otro buen campeonato y buscar el ascenso.
- ¿Cómo vive tu familia la continuidad en la provincia?
- Estamos felices. Nos tocó vivir en lugares donde fue difícil, por lo económico y por el día a día. Hoy estamos bien. A San Martín lo sentimos como una casa.
- ¿Qué va a identificar a este nuevo San Martín?
- Andrés quiere un equipo que corra mucho, sólido, aguerrido, que vaya para adelante, y que se note fuerte y motivado. Después él marcará su impronta y nosotros trataremos de hacerlo.