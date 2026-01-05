“Todos quieren venir a jugar a San Martín”: Darío Sand destacó el peso de La Ciudadela y del hincha

El sol del mediodía cae sobre el complejo “Natalio Mirkin” y la vida empieza a ordenarse al ritmo de la nueva pretemporada. Con el kit matero en una mano y el botinero en la otra, Darío Sand baja las escaleras del gimnasio vestido con la indumentaria oficial, una señal inequívoca de que el 2026 ya está en marcha. El plantel "santo" inició formalmente los trabajos, con doble turno y concentración en la pensión del club, en donde el grupo convivirá y afianzará la dinámica diaria. El arquero correntino atraviesa un momento especial; recibió sondeos de Colón y de otros equipos de la categoría y, en medio del recambio dirigencial, vivió días de dudas e incertidumbre. Finalmente, decidió renovar su vínculo y apostar otra vez en la búsqueda del ascenso.