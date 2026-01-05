Secciones
LA GACETA
DeportesSan Martín de Tucumán

“Todos quieren venir a jugar a San Martín”: Darío Sand destacó el peso de La Ciudadela y del hincha

En un mano a mano con LA GACETA, el arquero habló de su continuidad pese a otras ofertas, del proyecto de Yllana, de los refuerzos y de la ilusión de pelear por el ascenso.

CLAVE EN EL ARCO. Darío Sand posa en el complejo “Natalio Mirkin”, con la indumentaria oficial de San Martín y los brazos cruzados, en el inicio de una temporada en la que renovó su apuesta por el ascenso. CLAVE EN EL ARCO. Darío Sand posa en el complejo “Natalio Mirkin”, con la indumentaria oficial de San Martín y los brazos cruzados, en el inicio de una temporada en la que renovó su apuesta por el ascenso. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

El sol del mediodía cae sobre el complejo “Natalio Mirkin” y la vida empieza a ordenarse al ritmo de la nueva pretemporada. Con el kit matero en una mano y el botinero en la otra, Darío Sand baja las escaleras del gimnasio vestido con la indumentaria oficial, una señal inequívoca de que el 2026 ya está en marcha. El plantel "santo" inició formalmente los trabajos, con doble turno y concentración en la pensión del club, en donde el grupo convivirá y afianzará la dinámica diaria. El arquero correntino atraviesa un momento especial; recibió sondeos de Colón y de otros equipos de la categoría y, en medio del recambio dirigencial, vivió días de dudas e incertidumbre. Finalmente, decidió renovar su vínculo y apostar otra vez en la búsqueda del ascenso.

Mientras conversa con LA GACETA, aparece en escena Ezequiel Parnisari, una de las incorporaciones para esta temporada y viejo compañero suyo en Agropecuario, que lo interrumpe con un saludo afectuoso. La imagen resume lo que se respira en el complejo: reencuentros, energía renovada y el deseo de volver a competir. En un mano a mano, Sand habla de todo: de su continuidad, del nuevo ciclo con Andrés Yllana, del balance de la gestión anterior, del presente dirigencial, de la llegada de refuerzos y de las salidas.

- Ya empezaron la parte fuerte de la pretemporada, ¿cómo viene el día a día?

- Con buenas sensaciones. Los chicos van llegando, se van sumando jugadores, y también vamos conociendo al cuerpo técnico, a Andrés y a sus ideas.

- ¿Qué te sorprendió del nuevo cuerpo técnico?

- Hablamos un poco. Andrés es un DT que propone mucho desde las transiciones, por lo que estamos viendo. Conversamos sobre lo que quiere del grupo; que estemos todos unidos y que manejemos un mismo mensaje. Eso fue lo que charlamos hasta ahora.

- ¿Cómo viviste el proceso del cambio dirigencial? ¿Cómo fue la decisión de seguir en San Martín?

- Fue un poco raro. Hubo muchos días grises, con mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar. Tuve otras propuestas, pero la verdad es que soy muy feliz acá. Me siento muy contento. Siempre digo que uno busca sentirse querido, y yo acá me siento así. Me gusta mucho jugar en este club, siempre me identifiqué con la idiosincrasia de San Martín; siento que soy parte y trato de poner mi granito de arena para que las cosas salgan bien.

SONRÍE Y SIGUE. Darío Sand posa frente al escudo de San Martín tras confirmar su continuidad y renovar la ilusión para la temporada 2026. SONRÍE Y SIGUE. Darío Sand posa frente al escudo de San Martín tras confirmar su continuidad y renovar la ilusión para la temporada 2026. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.

- Se fueron varios jugadores, pero vos seguís. ¿Cómo hacés para renovar la ilusión cada año?

- Lo tomo como un desafío personal. Ser mejor cada campeonato, llegar cada vez más lejos, sumarle cosas a mi juego. Busco la motivación por ese lado, y también en el deseo de ascender. Estar tan cerca y no poder lograrlo es un desafío grande. Eso me impulsa a mejorar campeonato a campeonato. De ahí, mantengo la motivación día a día.

- ¿Cómo fue la despedida con la CD anterior? ¿Pudiste hablar?

- Fue raro porque no estábamos en el club ni entrenando. Hablé un poco con Rubén (Moisello) en los últimos días, pero con los demás no. Siempre nos trataron bien. Estuvimos cerca del objetivo que era el ascenso, pero no se pudo. Igual se hicieron cosas buenas. Obviamente hay que mejorar para dar ese pequeño paso que falta.

- Y con la nueva CD, ¿cómo fue la charla con Facundo Pérez Castro? ¿Qué te convenció del proyecto?

- Facundo, al haber sido jugador, habla el mismo idioma que nosotros. Charlamos de cómo iba a ser el manejo y del trabajo que se iba a hacer. Me parece que hay trabajo, esmero, sacrificio y atención al detalle para que el jugador esté bien y eso es lo más importante.

- Ahora hay nombres de peso en el plantel: volvieron Diarte, el “Caco”, llegó Salazar, ¿cómo es convivir con otros referentes?

- Mejor. Yo soy muy abierto y siempre trato de consensuar todo. Y además ya los conozco. Sabemos el mensaje que hay que dar y el camino que hay que recorrer. Y eso hace todo más fácil.

- ¿Te gusta ser referente?

- Creo que eso se va dando con el tiempo y lo tomo de manera natural. Si puedo ayudar, lo hago. Con que pueda ayudar a uno, ya estoy conforme.

- Volvió a cruzarse en tu camino Ezequiel Parnisari...

- Sí, con él estuve dos años en Agropecuario y también compartimos pensión en River; nos conocemos desde chicos. Hablamos antes de que venga y tenía muchas ganas de venir. Las negociaciones a veces son tediosas, pero él quería llegar. Me pone contento porque además pensamos parecido sobre el fútbol y sobre el grupo.

- Respecto a los que se fueron, incluso Nicolás Carrizo, que competía con vos por el arco, ¿qué mensaje les diste?

- Con todos hablé. “Nico” es un gran arquero; ojalá pueda atajar ahora en All Boys. Es difícil estar en el banco y tener pocos minutos, y él siempre apoyó. Fue un año difícil; se hizo cuesta arriba en muchos momentos. Arrancamos bien pero no pudimos sostenerlo.

- ¿Cómo se encara el nuevo torneo?

- Se empieza de cero, pero ya con la experiencia de lo vivido. Hay que volcar lo aprendido y tratar de no repetir errores.

- ¿Cuál creés que es la clave para lograr el ascenso?

- El estado de ánimo del equipo es fundamental. Eso nos costó mucho el año pasado. Siempre corríamos de atrás y es difícil abstraerse del ambiente. Cuando uno se siente querido, juega más suelto.

- ¿Cómo se vuelve a enamorar al hincha?

- Coincido con lo que dijo el técnico; al hincha no hay que pedirle nada. Yo siempre sentí apoyo y sé que este año van a estar. Nosotros tenemos que poner carácter y contagiar adentro de la cancha.

- ¿Pensás en el retiro?

- No, todavía no. Quiero hacer otro buen campeonato y buscar el ascenso.

- ¿Cómo vive tu familia la continuidad en la provincia?

- Estamos felices. Nos tocó vivir en lugares donde fue difícil, por lo económico y por el día a día. Hoy estamos bien. A San Martín lo sentimos como una casa.

- ¿Qué va a identificar a este nuevo San Martín?

- Andrés quiere un equipo que corra mucho, sólido, aguerrido, que vaya para adelante, y que se note fuerte y motivado. Después él marcará su impronta y nosotros trataremos de hacerlo.

Temas Primera NacionalOscar MirkinRubén MoiselloSan MartínDarío SandFacundo Pérez Castro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La AFA rompió el silencio: fuerte comunicado en defensa de Tapia y duras críticas a Tofoni

La AFA rompió el silencio: fuerte comunicado en defensa de Tapia y duras críticas a Tofoni

LA GACETA entregó el calendario 2026 de Atlético Tucumán

LA GACETA entregó el calendario 2026 de Atlético Tucumán

Lo más popular
Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
1

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
2

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
3

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
4

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?
5

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño
6

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Más Noticias
El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

Escándalo en la AFA: Estados Unidos investiga los movimientos millonarios en bancos norteamericanos

Escándalo en la AFA: Estados Unidos investiga los movimientos millonarios en bancos norteamericanos

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios