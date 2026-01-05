Entre la calma y el movimiento: así se vive el verano en San Pedro del Colalao

Pero no solo los visitantes disfrutan la temporada. Para quienes eligieron San Pedro como lugar de vida, el verano tiene un sabor especial. “Vivir acá es hermoso. Hay tranquilidad, serenidad. Para nosotros, que somos personas mayores, es una gran ayuda”, relata una vecina que reside desde hace seis años en la localidad. Aunque reconoce que disfruta tanto del silencio como del movimiento turístico, valora ver al pueblo lleno de gente: “Me gusta cuando San Pedro tiene vida, cuando vienen a disfrutar”.