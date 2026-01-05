Jaldo refutó a la oposición: "Somos pocos los que laburamos y muchos los que critican"

El gobernador Osvaldo Jaldo reactivó la agenda oficial en el primer día hábil de 2026. En San Pedro de Colalao, el titular del Poder Ejecutivo (PE) encabezó el lanzamiento de la temporada de verano, recorrió obras y anunció nuevas inversiones en esa villa turística. Además, aprovechó para rechazar las críticas de la oposición respecto a la situación de las comunas rurales. "La verdad que acá somos muy pocos los que laburamos y muchos los que critican. Yo los invito a que se sumen a los que hoy estamos trabajando por esta querida provincia", ironizó Jaldo, en rueda de prensa.
El tranqueño estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, por ministros, legisladores nacionales y provinciales y por intendentes de distintas localidades del interior, además del delegado local Walter Mamaní.
Entre otras actividades, recorrió la obra del centro asistencial local -se elevó su categoría, de CAPS a policlínico; puso en marcha el operativo de seguridad para el verano; anunció el inicio de la segunda etapa de la construcción de la escuela secundaria de San Pedro de Colalao; y anticipó que se está trabajando en un proyecto para repavimentar el principal acceso a esa localidad.
"Es importante que todos nos esforcemos para que sea una buena temporada", añadió. E indicó que el Gobierno provincia está "haciendo un gran esfuerzo económico y financiero con los recursos de los tucumanos, que son devueltos a la comunidad en obras y servicios públicos".
Jaldo remarcó además el trabajo mancomunado entre el Estado y el sector privado para potenciar el turismo, tanto a través del Ente que encabeza Domingo Amaya, como desde las cámaras empresarias y la Federación Económica de Tucumán (FET), que preside Héctor Viñuales. "Esforzarse significa un Estado presente; pero también significa el esfuerzo de los comerciantes", recalcó.
En la rueda de prensa, Jaldo fue consultado respecto a las críticas opositoras por el estado de las comunas rurales. "La verdad, no quiero polemizar con ningún miembro de otro espacio político. Es momento de trabajar", planteó el tranqueño.
De todos modos, envió un mensaje a sus rivales políticos. "SI ellos consideran que faltan cosas, los invito a que nos ayuden, a que nos hagan sus aportes. Que estén a la par de la gente, que recorran las calles, y que se lleguen a la Gobernación, también, sean del partido que sean. Este es un gobernador que escucha", aseveró. Y preguntó: "¿Qué pasaría si todos los políticos en Tucumán nos pusiéramos a criticar? ¿Quién haría las cosas? ¿Quién construiría las las oras de infraestructura y prestaría los servicios si todos fuéramos criticones?", advirtió Jaldo.
Acevedo, en tanto, valoró que en el primer día hábil de 2026, el oficialismo se haya congregado en San Pedro de Colalao para estar junto al gobernador en el lanzamiento de la temporada. "Qué bueno es arrancar así, todos juntos", ponderó. Y remarcó que se mantiene "el eje central" de la gestión, "Nos ocupamos de lo que el Estado se tiene que ocupar. El Estado tiene que estar presente en salud, en educación y en seguridad. Eso es innegociable", indicó el presidente de la Legislatura.
En la comitiva oficial
Jaldo estuvo junto a Acevedo, a los ministros, Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; al comisionado comunal de Mamani; a la senadora nacional Beatriz Ávila; a la diputada nacional Gladys Medina; al jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; al secretario de Producción, Eduardo Castro; al secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.
También estuvieron presentes el intendente de Trancas, Antonio Moreno; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el intendente de Monteros, Francisco Serra; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo (ETT), Inés Frías Silva; el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales Santa Fe; y los legisladores Tomás Cobos, Patricia Lizárraga, Roberto Moreno, Aldo Salomón, Leopoldo Rodríguez, Roque Argañaraz, Francisco Gómez y Maia Martínez; el subdirector de Obras de la Dirección de Construcciones Escolares, Luis Macome; y el representante de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra.