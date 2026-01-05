Jaldo refutó a la oposición: "Somos pocos los que laburamos y muchos los que critican"

De todos modos, envió un mensaje a sus rivales políticos. "SI ellos consideran que faltan cosas, los invito a que nos ayuden, a que nos hagan sus aportes. Que estén a la par de la gente, que recorran las calles, y que se lleguen a la Gobernación, también, sean del partido que sean. Este es un gobernador que escucha", aseveró. Y preguntó: "¿Qué pasaría si todos los políticos en Tucumán nos pusiéramos a criticar? ¿Quién haría las cosas? ¿Quién construiría las las oras de infraestructura y prestaría los servicios si todos fuéramos criticones?", advirtió Jaldo.