Becas Progresar: cuándo se cobra en enero 2026 y cuántos pagos faltan

El Ministerio de Capital Humano confirmó los pagos de enero para los beneficiarios y detalló cuántas cuotas restan cobrar en 2026, según la fecha de inscripción del 2025.

ARRANCA EL AÑO CON PROGRESAR. El Gobierno confirmó las cuotas que se pagan este mes y detalló los montos pendientes para 2026. / ARGENTINA.GOB.AR ARRANCA EL AÑO CON PROGRESAR. El Gobierno confirmó las cuotas que se pagan este mes y detalló los montos pendientes para 2026. / ARGENTINA.GOB.AR
Hace 2 Hs

Con el inicio de 2026, miles de estudiantes que reciben las Becas Progresar vuelven a mirar el calendario de pagos. El Ministerio de Capital Humano confirmó qué cuotas se abonarán en enero y aclaró cuánto dinero resta cobrar en los próximos meses para quienes accedieron a la beca en su modalidad “Obligatorio”.

Los montos y la cantidad de cuotas pendientes dependen de cuándo se realizó la inscripción en 2025 y del cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

Qué cuota se cobra en enero de 2026

Durante enero, los beneficiarios recibirán una nueva cuota estímulo de $ 35.000, sin la retención del 20%, ya que corresponde a la participación en actividades formativas.

- Quienes se inscribieron en marzo de 2025: cobran la cuota 10 de un total de 12.

- Quienes se inscribieron en agosto de 2025: cobran la cuota 5 de un total de 6.

El pago se realiza únicamente a quienes presentaron correctamente los certificados y cuya institución educativa haya validado la información. En caso contrario, la cuota no se deposita.

Cuántas cuotas faltan cobrar

Además del pago de enero, el Ministerio detalló qué cuotas quedan pendientes para los primeros meses del año:

Inscriptos en marzo de 2025: restan cobrar la cuota 11 en febrero y la cuota 12 en marzo.

Inscriptos en agosto de 2025: resta cobrar la cuota 6 en febrero.

Estas cuotas también son estímulo y no tienen retención, pero están sujetas al rendimiento académico.

Para acceder a los pagos pendientes, los estudiantes deben no adeudar materias del año en curso ni de ciclos anteriores al cierre del ciclo lectivo. El cumplimiento académico es clave para finalizar el cobro total de la beca.

Cómo se estructura el pago de Progresar

Según la normativa vigente, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 y el esquema anual es el siguiente:

8 cuotas mensuales: con retención del 20%, sujetas a certificaciones de regularidad.

2 cuotas estímulo: por participación en actividades formativas al cierre del ciclo lectivo.

2 cuotas por mérito académico: para quienes finalizan el año sin adeudar materias.

Las Becas Progresar, que se pagan a través de ANSES, buscan acompañar a jóvenes en la finalización de la educación obligatoria y en la continuidad de estudios, garantizando condiciones más equitativas de acceso y permanencia en el sistema educativo. Para consultar más información oficial sobre el programa, se puede ingresar en argentina.gob.ar/progresar.

Temas ArgentinaJóvenesMinisterio de Capital HumanoBecas universitarias
