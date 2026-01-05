Secciones
Secuestraron más de $170 millones en un control vehicular

El hallazgo se produjo durante un procedimiento del Operativo Lapacho sobre la ruta nacional 9. El dinero era transportado sin documentación respaldatoria y quedó a disposición de la Justicia Federal.

En el marco de un control vehicular realizado durante la noche del domingo, efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo secuestraron una suma superior a los $170 millones que era transportada en el interior de una camioneta que intentaba ingresar a Tucumán por la ruta nacional 9. El dinero no contaba con documentación que acreditara su origen ni su traslado.

El procedimiento se llevó a cabo como parte del Operativo Lapacho y fue supervisado por el director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Ferreyra, junto al subdirector, comisario mayor Daniel Robles. Durante la inspección del vehículo y el control de su conductor, los efectivos detectaron el importante monto de dinero oculto en el rodado.

Ante la situación, intervino el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que dispuso el secuestro de la totalidad del efectivo hallado. La medida se mantuvo incluso después de que se presentara una persona que se identificó como propietaria del dinero y aportara documentación, la cual quedó bajo análisis de la Justicia.

El dinero permanece ahora a disposición del fuero federal, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes para determinar su origen y la legalidad de su traslado.

