Secuestraron más de $170 millones en un control vehicular

En el marco de un control vehicular realizado durante la noche del domingo, efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo secuestraron una suma superior a los $170 millones que era transportada en el interior de una camioneta que intentaba ingresar a Tucumán por la ruta nacional 9. El dinero no contaba con documentación que acreditara su origen ni su traslado.
El procedimiento se llevó a cabo como parte del Operativo Lapacho y fue supervisado por el director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Ferreyra, junto al subdirector, comisario mayor Daniel Robles. Durante la inspección del vehículo y el control de su conductor, los efectivos detectaron el importante monto de dinero oculto en el rodado.
Ante la situación, intervino el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que dispuso el secuestro de la totalidad del efectivo hallado. La medida se mantuvo incluso después de que se presentara una persona que se identificó como propietaria del dinero y aportara documentación, la cual quedó bajo análisis de la Justicia.
El dinero permanece ahora a disposición del fuero federal, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes para determinar su origen y la legalidad de su traslado.