Djokovic anunció una decisión inesperada y dejó una frase tajante: “Este capítulo ya está cerrado”

El mundo del tenis amaneció sacudido por una noticia inesperada. Novak Djokovic, el máximo ganador de Grand Slams de la historia y una de las voces más influyentes del circuito, anunció su salida inmediata de la Professional Tennis Players Association (PTPA), el sindicato de jugadores que él mismo impulsó y fundó en 2020. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales y rápidamente se viralizó en todo el planeta.