Secciones
LA GACETA
DeportesTenis

Djokovic anunció una decisión inesperada y dejó una frase tajante: “Este capítulo ya está cerrado”

El multicampeón serbio confirmó que abandona la PTPA y sembró dudas sobre el futuro del sindicato que él mismo impulsó desde 2020.

LLAMATIVO. Novak Djokovic y un comunicado público que impactó en el tenis. LLAMATIVO. Novak Djokovic y un comunicado público que impactó en el tenis.
Hace 1 Hs

El mundo del tenis amaneció sacudido por una noticia inesperada. Novak Djokovic, el máximo ganador de Grand Slams de la historia y una de las voces más influyentes del circuito, anunció su salida inmediata de la Professional Tennis Players Association (PTPA), el sindicato de jugadores que él mismo impulsó y fundó en 2020. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales y rápidamente se viralizó en todo el planeta.

En su comunicado, el serbio dejó una frase que prendió todas las alarmas: “Este capítulo ya está cerrado”. Djokovic explicó que ya no se siente representado por la actual conducción de la PTPA y remarcó que sus valores dejaron de coincidir con el rumbo que tomó la organización. Además, manifestó que en los últimos tiempos tuvo “preocupaciones sobre transparencia y gobernanza”, en una señal clara de ruptura interna.

La PTPA nació con la idea de otorgar mayor poder de decisión a los jugadores, especialmente a los que no integran la élite, y planteó durante años un frente de tensión con los organismos tradicionales del tenis mundial. Sin embargo, la salida de Djokovic deja al sindicato sin su principal figura y referente político, generando incertidumbre sobre su futuro y su capacidad de influencia.

Mientras tanto, “Nole” aseguró que quiere enfocarse exclusivamente en su carrera profesional, su familia y en contribuir al deporte “de maneras alineadas con sus principios e integridad”. El anuncio llega en un momento clave de su trayectoria, cuando cada movimiento alimenta la especulación sobre cómo será el tramo final de su vida deportiva.

Un golpe para la PTPA y un mensaje al circuito

Por ahora, la organización no emitió un pronunciamiento formal. Lo cierto es que, sin Djokovic, pierde a su embajador más poderoso y queda instalada la pregunta: ¿es el inicio del final para el sindicato o simplemente otro capítulo en la larga disputa de poder que atraviesa al tenis mundial?

Temas Novak Djokovic
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
1

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
2

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
3

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Audiencia clave: debaten la nueva tarifa de electricidad hasta 2030
4

Audiencia clave: debaten la nueva tarifa de electricidad hasta 2030

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
5

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño
6

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Más Noticias
Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Audiencia clave: debaten la nueva tarifa de electricidad hasta 2030

Audiencia clave: debaten la nueva tarifa de electricidad hasta 2030

San Javier y Tafí del Valle, los destinos que movieron la aguja en el arranque de la temporada

San Javier y Tafí del Valle, los destinos que movieron la aguja en el arranque de la temporada

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

Comentarios