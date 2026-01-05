El duro informe de la prensa española sobre el presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid volvió a quedar bajo la lupa en España. El delantero argentino, que atraviesa una racha de ocho partidos sin convertir, fue uno de los futbolistas más cuestionados tras el empate 1-1 frente a la Real Sociedad en San Sebastián. En ese contexto, el diario deportivo Marca publicó un análisis especialmente crítico sobre su rendimiento, señalando que el atacante “lo intenta todo, pero no le sale nada”.
En su edición posterior al encuentro, el medio español explicó que una pérdida del argentino derivó en la primera llegada peligrosa del rival y destacó que, pese a haber contado con dos ocasiones claras, ninguna terminó en el arco. El balance fue lapidario: a lo largo del partido, Álvarez recibió una calificación de apenas cuatro puntos y quedó entre los jugadores con peor valoración del equipo.
A ese panorama deportivo se suma la particularidad de que el ex River atraviesa un momento pleno en su vida personal: días atrás fue padre por primera vez junto a Emilia Ferrero. Sin embargo, dentro del campo de juego todavía no logra reencontrarse con su mejor versión en el conjunto dirigido por Diego Simeone, que decidió reemplazarlo a los 15 minutos del segundo tiempo.
El respaldo público del "Cholo" en medio de las críticas
Tras el partido, Simeone salió en defensa del delantero argentino y pidió mesura: “Para exigirle tanto es porque ya nos ha dado mucho. Está atravesando un momento difícil, pero sigue corriendo, sigue intentando. No veo falta de actitud. Es un proceso”, explicó el entrenador. El empate, no obstante, volvió a complicar al Atlético en la pelea por el título, ya que el equipo quedó a 11 puntos del Barcelona.
Mientras tanto, la sequía goleadora de Álvarez se convierte en tema de debate constante en la prensa española. El propio club espera que el argentino pueda volver a su mejor nivel cuanto antes, en un año clave tanto para el Atlético como para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.