El duro informe de la prensa española sobre el presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid volvió a quedar bajo la lupa en España. El delantero argentino, que atraviesa una racha de ocho partidos sin convertir, fue uno de los futbolistas más cuestionados tras el empate 1-1 frente a la Real Sociedad en San Sebastián. En ese contexto, el diario deportivo Marca publicó un análisis especialmente crítico sobre su rendimiento, señalando que el atacante “lo intenta todo, pero no le sale nada”.