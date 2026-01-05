Crisis en Old Trafford: Manchester United despidió a Rubén Amorim tras sus críticas públicas al club

En el comunicado oficial difundido por la institución, los directivos agradecieron su trabajo, recordaron su llegada en noviembre de 2024 y la clasificación a la final de la UEFA Europa League en Bilbao, pero remarcaron que, con el equipo en el sexto puesto de la Premier League, era “el momento adecuado para hacer un cambio”. Las estadísticas también jugaron su parte: Amorim consiguió solo 24 triunfos en 63 partidos, con un porcentaje de victorias del 38,71%, el más bajo desde 1971.