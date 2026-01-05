Carrió denunció una "maniobra mafiosa" tras el sorpresivo operativo contra el denunciante del caso AFA

Después de que la Justicia allanó la casa del dirigente de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe, uno de los denunciantes en la causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares y sospechada de pertenecer en las sombras a altos dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la dirigente Elisa Carrió aseguró que el operativo se trató de una maniobra “mafiosa”
El operativo fue autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, a pedido del fiscal Germán Camafreita, quien investiga a Yofe en una causa por “extorsión”.
De inmediato, Carrió se trasladó hasta la vivienda de Yofe para asistir a la mujer. “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, denunció la ex diputada.
Yofe también habló de un mensaje “mafioso”. “Dicen que hay una denuncia por robo contra mí y jamás fui notificado”, remarcó el integrante de la CC, en diálogo con Radio Mitre.
En rigor, la carátula de la causa es extorsión. Fuentes judiciales aseguran que, el martes pasado, Atilio Armenio denunció que Yofe lo había amenazado el 31 de agosto pasado en la puerta de su casa.
Según su relato, el dirigente le habría pedido que declarara en el caso por supuestos negocios con las fotomultas y la VTV, en la que se investiga al ex ministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, cercano a Sergio Massa.