Carrió denunció una "maniobra mafiosa" tras el sorpresivo operativo contra el denunciante del caso AFA

Después de que la Justicia allanó la casa del dirigente de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe, uno de los denunciantes en la causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares y sospechada de pertenecer en las sombras a altos dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la dirigente Elisa Carrió aseguró que el operativo se trató de una maniobra “mafiosa”