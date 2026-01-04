Argentina festejó su primer triunfo en el Dakar 2026

El Dakar 2026 recién empieza, pero Argentina ya puede levantar la mano. La primera etapa dejó una victoria nacional en la categoría Challenger, uno de los terrenos donde históricamente el país pisa fuerte. El protagonista fue David Zille, quien se impuso en el tramo inicial y arrancó el rally saudita con una sonrisa después de un 2025 marcado por el abandono.
ð¥ David Zille & Sebastian Cesana lead the Dakar in the Challenger category, charging towards Stage 1 victory.#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/3hdUdEey77— DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026
El pampeano completó el recorrido con un tiempo de 3h32m50s y cumplió, desde el primer día, con lo que había anticipado antes de largar: pelear arriba. “El objetivo es ganar o estar en lo más alto posible”, había señalado, y su actuación confirmó que va en serio.
Además, la etapa tuvo fuerte presencia argentina: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones defensores, finalizaron terceros a poco más de dos minutos, mientras que Kevin Benavides junto a Lichi Sisterna se ubicaron séptimos. El liderazgo general en Challenger, que pertenece al universo de los autos, quedó en manos del belga Guillaume de Mévius.
En motos, una de las categorías más exigentes del Dakar, Benavides volvió a demostrar regularidad y carácter. El salteño terminó quinto en la etapa, a menos de cuatro minutos del español Edgar Canet. Más atrás, Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola completaron la jornada con resultados que los mantienen en carrera dentro de una divisional tan dura como poblada.
La acción argentina también se hizo sentir en SSV, donde Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizaron séptimos, mientras que Manuel Andújar, acompañado por Andrés Frini, llegó noveno. En tanto, en Mission 1000, la categoría especial reservada para vehículos eléctricos e híbridos, Benjamín Pascual se quedó con el primer puesto.
La próxima etapa llevará al pelotón desde Yanbu hasta Al-Ula, con un recorrido total de 504 kilómetros, de los cuales 400 serán cronometrados. La organización anticipó un tramo cambiante, con sectores veloces en el inicio y zonas más técnicas y pedregosas en el cierre, una combinación que empezará a marcar quiénes están realmente preparados para pelear el Dakar 2026 hasta el final.