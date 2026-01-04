Secciones
LA GACETA
DeportesMotores

Argentina festejó su primer triunfo en el Dakar 2026

Zille se quedó con la etapa inicial en la competitiva categoría Challenger, mientras que Benavides tuvo una sólida actuación entre las motos en el arranque del rally más duro del mundo.

La competencia está plagada de argentinos que le aportan jerarquía y destreza. La competencia está plagada de argentinos que le aportan jerarquía y destreza.
Hace 1 Hs

El Dakar 2026 recién empieza, pero Argentina ya puede levantar la mano. La primera etapa dejó una victoria nacional en la categoría Challenger, uno de los terrenos donde históricamente el país pisa fuerte. El protagonista fue David Zille, quien se impuso en el tramo inicial y arrancó el rally saudita con una sonrisa después de un 2025 marcado por el abandono.

El pampeano completó el recorrido con un tiempo de 3h32m50s y cumplió, desde el primer día, con lo que había anticipado antes de largar: pelear arriba. “El objetivo es ganar o estar en lo más alto posible”, había señalado, y su actuación confirmó que va en serio. 

Además, la etapa tuvo fuerte presencia argentina: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones defensores, finalizaron terceros a poco más de dos minutos, mientras que Kevin Benavides junto a Lichi Sisterna se ubicaron séptimos. El liderazgo general en Challenger, que pertenece al universo de los autos, quedó en manos del belga Guillaume de Mévius.

Cavigliasso y Pertegarini son de los principales animadores del evento Cavigliasso y Pertegarini son de los principales animadores del evento

En motos, una de las categorías más exigentes del Dakar, Benavides volvió a demostrar regularidad y carácter. El salteño terminó quinto en la etapa, a menos de cuatro minutos del español Edgar Canet. Más atrás, Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola completaron la jornada con resultados que los mantienen en carrera dentro de una divisional tan dura como poblada.

La acción argentina también se hizo sentir en SSV, donde Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizaron séptimos, mientras que Manuel Andújar, acompañado por Andrés Frini, llegó noveno. En tanto, en Mission 1000, la categoría especial reservada para vehículos eléctricos e híbridos, Benjamín Pascual se quedó con el primer puesto.

Benja Pascual corre el Dakar en una Segway eléctrica, de origen chino Benja Pascual corre el Dakar en una Segway eléctrica, de origen chino

La próxima etapa llevará al pelotón desde Yanbu hasta Al-Ula, con un recorrido total de 504 kilómetros, de los cuales 400 serán cronometrados. La organización anticipó un tramo cambiante, con sectores veloces en el inicio y zonas más técnicas y pedregosas en el cierre, una combinación que empezará a marcar quiénes están realmente preparados para pelear el Dakar 2026 hasta el final.

Temas Arabia SauditaRally Dakar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comenzó el Rally Dakar: cómo le fue a los hermanos Benavides y al resto de los argentinos

Comenzó el Rally Dakar: cómo le fue a los hermanos Benavides y al resto de los argentinos

Del Transmontaña al Dakar: Kevin Benavides se reinventa; ahora correrá con un auto

Del Transmontaña al Dakar: Kevin Benavides se reinventa; ahora correrá con un auto

Lo más popular
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
1

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
2

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
3

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro
4

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro
5

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí
6

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Más Noticias
Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Comentarios