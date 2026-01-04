Argentina festejó su primer triunfo en el Dakar 2026

El Dakar 2026 recién empieza, pero Argentina ya puede levantar la mano. La primera etapa dejó una victoria nacional en la categoría Challenger, uno de los terrenos donde históricamente el país pisa fuerte. El protagonista fue David Zille, quien se impuso en el tramo inicial y arrancó el rally saudita con una sonrisa después de un 2025 marcado por el abandono.