Impacto en el Ascenso: Leones FC, el equipo de la familia Messi, descartó San Nicolás y trasladará su localía

Tras evaluar distintas opciones, la dirigencia del club decidió mudarse a un estadio de menor aforo para afrontar su debut oficial en la Primera C.

NUEVA SEDE. Así se ve el estadio Antonio Di Giácomo desde arriba. NUEVA SEDE. Así se ve el estadio Antonio Di Giácomo desde arriba.
Hace 2 Hs

La incorporación de Leones FC al fútbol argentino dejó de ser un proyecto incipiente para transformarse en una realidad concreta. El club, gestionado por Matías Messi, hermano del capitán de la Selección Argentina, disputará desde este año la Primera C y ya definió un aspecto clave de su temporada debut: el estadio donde actuará como local.

En un principio se evaluó la posibilidad de mudarse al moderno estadio Único de San Nicolás, un recinto con capacidad para 25.000 espectadores y que en los últimos años fue sede de finales del fútbol nacional. Sin embargo, la dirigencia del club rosarino optó por una alternativa mucho más modesta en capacidad, pero cercana y funcional al proyecto deportivo.

Finalmente, Leones FC hará de local en el estadio Antonio Di Giácomo, ubicado en la zona de Arroyo Seco, a pocos metros del predio que utiliza Rosario Central. El escenario pertenece a Unión de Arroyo Seco, equipo que compite en la Liga Regional del Sud, y cuenta con una capacidad aproximada para mil espectadores.

Un escenario humilde

A pesar de su tamaño reducido, el estadio fue recientemente remodelado y ofrece buenas condiciones estructurales para el desarrollo de la competencia. El uso del Antonio Di Giácomo también permitirá al club asentarse en una zona cercana al núcleo de operaciones del plantel y facilitar la logística diaria de entrenamientos y partidos.

En lo estrictamente deportivo, Leones FC integrará la Zona B de la Primera C, donde compartirá grupo con Atlas, Luján, Claypole, Central Córdoba de Rosario, Deportivo Español, General Lamadrid, Fénix y otros clubes históricos del ascenso. Su debut será ante El Porvenir, estrenando justamente su nueva localía. 

Temas Lionel MessiClub Atlético Rosario CentralLeones
