Video: el impresionante golazo de un ex River para darle la igualdad a su equipo en la Liga de España

El Alavés se llevó un punto valioso en su visita al Real Oviedo por la fecha 19 de la Liga de España, y gran parte del mérito fue de Lucas Boyé. El delantero argentino, que se fue libre de River en 2015 y hoy atraviesa su mejor etapa en el fútbol español, convirtió un golazo de tiro libre que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.