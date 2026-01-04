Secciones
Video: el impresionante golazo de un ex River para darle la igualdad a su equipo en la Liga de España

Lucas Boyé marcó el empate del Alavés contra Real Oviedo y suma tres goles en la temporada.

Hace 2 Hs

El Alavés se llevó un punto valioso en su visita al Real Oviedo por la fecha 19 de la Liga de España, y gran parte del mérito fue de Lucas Boyé. El delantero argentino, que se fue libre de River en 2015 y hoy atraviesa su mejor etapa en el fútbol español, convirtió un golazo de tiro libre que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.

El encuentro se había complicado para el conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, cuando el uruguayo Federico Viñas abrió el marcador para el equipo local en el inicio del complemento. Sin embargo, el Alavés reaccionó y encontró en Boyé a su arma más peligrosa para volver a ponerse en partido.

A los 69 minutos, el argentino se hizo cargo de un tiro libre frontal y sacó un bombazo perfecto que se clavó en el ángulo. El arquero no tuvo ninguna posibilidad de reacción. La calidad del remate y la potencia del disparo hicieron estallar a sus compañeros, al entrenador y a los hinchas que viajaron a acompañar al equipo.

Golazo clave en la temporada

El empate le permitió al Alavés sumar un punto importante en su pelea por escalar posiciones en la tabla, pero también reafirmó el gran momento de Boyé desde su llegada al club a mediados de 2025. El delantero acumula tres goles y una asistencia en 13 partidos disputados.

Además, el club ya confirmó que el argentino permanecerá en la institución hasta 2029, luego de adquirir su pase por seis millones de euros al Granada.

