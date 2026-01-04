El béisbol también se detiene en Venezuela: la crisis por la captura de Nicolás Maduro paraliza la liga

La medida fue anunciada por Giuseppe Palmisano, presidente de la organización, quien remarcó que se trata de una decisión preventiva ante el “estado de conmoción” que vive el país. Por ahora, la suspensión es temporal, aunque el dirigente admitió que todavía no saben si el calendario permitirá completar el torneo. La competencia estaba en plena etapa de playoffs, con la participación de Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui.