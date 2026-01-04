Secciones
El béisbol también se detiene en Venezuela: la crisis por la captura de Nicolás Maduro paraliza la liga

La decisión fue confirmada por el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que alertó sobre la necesidad de resguardar a jugadores y público.

EN ACCIÓN. El lanzador abridor de los Cardenales de Lara de Venezuela, Max Castillo, lanza en la primera entrada del partido semifinal del torneo de béisbol de la Serie del Caribe entre la República Dominicana y Venezuela. EN ACCIÓN. El lanzador abridor de los Cardenales de Lara de Venezuela, Max Castillo, lanza en la primera entrada del partido semifinal del torneo de béisbol de la Serie del Caribe entre la República Dominicana y Venezuela.
Hace 6 Min

La conmoción política y social que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos comenzó a impactar de lleno en el mundo del deporte. En las últimas horas, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó la suspensión del Round Robin 2026, en medio de un clima de incertidumbre y con el objetivo de resguardar a jugadores, entrenadores y aficionados.

La medida fue anunciada por Giuseppe Palmisano, presidente de la organización, quien remarcó que se trata de una decisión preventiva ante el “estado de conmoción” que vive el país. Por ahora, la suspensión es temporal, aunque el dirigente admitió que todavía no saben si el calendario permitirá completar el torneo. La competencia estaba en plena etapa de playoffs, con la participación de Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui.

“Debemos proteger a nuestros peloteros y fanáticos”, declaró Palmisano, dejando en claro que el aspecto humano está por encima del deportivo. Hasta el momento, no se registraron incidentes directos vinculados con la intervención militar estadounidense, pero la inestabilidad general obligó a frenar la actividad.

Repercusiones regionales

La crisis también golpeó al béisbol continental. Días antes, la Serie del Caribe había decidido retirar la sede a Venezuela, situación que llevó a México a hacerse cargo de la organización. El torneo, que se disputará del 1 al 7 de febrero, contará con representantes de Puerto Rico, República Dominicana, México (con dos equipos) y Panamá, mientras que Venezuela, Cuba y Colombia quedaron fuera de esta edición.

Mientras tanto, en territorio venezolano se evalúa la posibilidad de organizar un torneo paralelo, la llamada Serie de Las Américas, con equipos invitados de distintos países. Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucione la situación política y social. Por ahora, el béisbol -deporte popular y símbolo cultural del país- también quedó en pausa, a la espera de tiempos más calmos.

