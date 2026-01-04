Un huevo de dragón en la Patagonia: el hospedaje más excéntrico del país está en Trevelin, un pueblo de Chubut

En un pueblo pequeño de la Patagonia argentina, llamado Trevelin, ubicado en Chubut, una estructura insólita rompe la monotonía del paisaje cordillerano. Se trata del Huevo de Dragón, una escultura habitable de cuatro metros de altura, con una construcción inspirada en la tradición galesa que distingue a la región, el proyecto se convirtió en uno de los alojamientos más excéntricos de la Argentina y del mundo.