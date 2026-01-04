Arranca 2026 con aumentos en los alquileres: qué contratos se actualizan en enero y cuánto suben

El inicio de 2026 trae consigo un nuevo ajuste en los contratos de alquiler que actualizan sus valores en enero. Sin embargo, el impacto no será generalizado, el aumento se verá reflejado en los contratos firmados después de la derogación de la Ley de Alquileres, que fue el 29 de diciembre de 2023 y que contemplan ajustes trimestrales o cuatrimestrales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En relación a las otras modalidades, continúan vigentes los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres original, que establecía ajustes anuales mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), no percibirán aumentos. Por otro lado, los contratos acordados tras la actualización de la normativa, en octubre de 2023, incorporaron ajustes semestrales según el índice Casa Propia, tendrán un incremento en abril de 2026.
¿Qué alquileres aumentan en enero?
Con la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos comenzaron a pactar contratos con total libertad, definiendo duración, periodicidad de los ajustes y el índice de actualización. En la mayoría de los casos, los acuerdos incluyen aumentos trimestrales o cuatrimestrales basados en el IPC.
Para quienes firmaron contratos con ajuste cada tres meses, el incremento de enero se calculará con el último índice publicado por el Indec correspondiente a noviembre de 2025, que arroja una suba del 7,05%. De esta manera, un alquiler de $600.000 pasará a costar aproximadamente $642.299.
Por otro lado, hay acuerdos que pueden seguir cerrándose con ajustes por ICL, pero no implica que haya un ajuste anual, según la ley ya no es obligatorio porque hay una libertad contractual. En este marco, aquellos casos en donde se actualicen en enero, con incrementos trimestrales, el aumento será del 5,91%, un 1,14% menos que el IPC. Así, un alquiler de $600.000 pasará a $635.459.
Durante enero también finalizarán contratos firmados en el mismo mes del 2023, bajo la ley de alquileres, con una duración de tres años y ajustes anuales por ICL. No obstante, el escenario actual del mercado es diferente, la mayoría de los nuevos contratos se pactan por dos años, en pesos, con ajustes cada tres o cuatro meses y atados a la inflación.
Por este motivo, tanto los inquilinos cuyos contratos vencen como aquellos que opten por renovarlos deberán negociar nuevas condiciones bajo el esquema de libre acuerdo entre las partes.