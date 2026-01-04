Arranca 2026 con aumentos en los alquileres: qué contratos se actualizan en enero y cuánto suben

El inicio de 2026 trae consigo un nuevo ajuste en los contratos de alquiler que actualizan sus valores en enero. Sin embargo, el impacto no será generalizado, el aumento se verá reflejado en los contratos firmados después de la derogación de la Ley de Alquileres, que fue el 29 de diciembre de 2023 y que contemplan ajustes trimestrales o cuatrimestrales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).