Ley de Alquileres: qué es el coeficiente "Casa Propia", fórmula elegida para la actualización

El Coeficiente de Variación Salarial (CVS) es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se obtiene mediante la transformación en tasas diarias del Índice de Salarios (IS), cuya periodicidad es mensual. El indicador ha sido diseñado para obtener estimaciones de salarios a nivel general y de tres sectores (privado registrado, no registrado y público). El Índice de Salarios estima a partir de la comparación de meses sucesivos las variaciones de los salarios tanto del sector público, como del privado en cada mes. Para la obtención de los salarios se efectúa una encuesta de periodicidad mensual a las Empresas del Sector Privado y se recaba información mediante los circuitos administrativos correspondientes del Sector Público. Respecto del Sector Privado No Registrado se ha realizado una estimación de la evolución de sus salarios sobre la base de la información obtenida mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 1